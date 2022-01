De Nederlandse Politie heeft een 112-app uitgebracht, die speciaal bedoeld is voor mensen die slecht kunnen horen of spreken. De app is naast het bellen een extra manier om de hulpdiensten te bereiken.

De nieuwe 112-app – voor iOS en Android – biedt op een extra mogelijkheid om in geval van nood contact te krijgen met een meldkamer. Je kunt via de app natuurlijk in contact komen met de 112-meldkamer, maar indien gewenst ook direct met de politie, brandweer of ambulancedienst.

Als je de app voor het eerst opent, wordt een aantal persoonlijke kenmerken aan je gevraagd. Deze worden tijdens een noodgeval naar een meldkamer verzonden, zodat er sneller en efficiënter kan worden gereageerd. Tot die gegevens behoren onder andere de naam van de melder, of hij/zij moeite heeft met horen of spreken en wat de voorkeurstaal is. De app heeft namelijk een vertaalfunctie, waardoor gebruikers in de door hen gekozen taal kunnen communiceren. Deze vertaalfunctie werkt voor maar liefst 109 talen. Als bijvoorbeeld slechthorende of slecht sprekende melders gebruikmaken van de chatfunctie, krijgen zij de antwoorden van de meldkamer direct in de door hen geselecteerde voorkeurstaal. De chatfunctie ondersteunt Real Time Text, waardoor de 112-medewerker direct kan meelezen met de ingevoerde tekst.

Locatie

Ook krijgt de meldkamer de locatie van de app-gebruiker te zien. In geval van nood kan de meldkamer zo sneller de exacte locatie van de melder bepalen om daar hulpdiensten heen te sturen. Voor het tonen van de locatie moet de gebruiker nog wel eerst toestemming geven.



De 112-app is nu beschikbaar in de App Store en de Google Play Store en zal verder worden ontwikkeld op basis van gebruikerservaringen. Er zijn al plannen om gebruikers de mogelijkheid te geven om ook foto- en videobeelden te versturen. Ook op de wensenlijst staat een 'ik-kan-niet-praten'-knop, die mensen kunnen indrukken wanneer zij in een dreigende situatie zitten.