Rembrandts meesterwerk de Nachtwacht is vanaf vandaag tot in de kleinste details te bekijken. De grootste compositiefoto die ooit van een kunstwerk is gemaakt, is 5,6 terabyte groot, telt 717 gigapixels en is nu te zien op een website van het Rijksmuseum.

Bezoekers van de Nachtwacht hebben lang tegen de computerinstallatie in het Rijksmuseum aan moeten kijken, terwijl deze langzaam en minutieus het 3,80 meter hoge en ruim 4,5 meter brede schilderij scande. Het resultaat is de grootste en meest gedetailleerde foto die ooit van een kunstwerk gemaakt is en deze is sinds vandaag online te bekijken. De toeschouwer kan tot in het bijna oneindige op deze digitale afbeelding inzoomen. De nachtwacht werd al eerder gedigitaliseerd en online gezet, maar de huidige compositie is nog eens vier maal groter dan de vorige.







8430 foto’s, lasertechniek en kunstmatige intelligentie zijn ingezet om de Nachtwacht, het beroemdste werk van Rembrandt van Rijn uit 1642, tot in de kleinste details in beeld te brengen. De compositiefoto is 717 gigapixels, oftewel 717.000.000.000 pixels, groot. De afstand tussen twee pixels is 5 micrometer (0,005 millimeter), wat betekent dat één pixel kleiner is dan een menselijke rode bloedcel.





Boven een totaalaanzicht van De Nachtwacht. Op de foto daaronder is maximaal ingezoomd op het rechteroog van het meisje met de kip in de goudkleurige jurk.

5,6 terabyte

Om deze afbeelding te kunnen maken, heeft het team van wetenschapper Rob Erdmann met een 100-megapixel Hasselblad H6D 400 MS-camera in totaal 8439 individuele foto’s van 5,5 x 4,1 cm gemaakt. Deze zijn daarna door middel van kunstmatige intelligentie aan elkaar geplakt tot één grote afbeelding. Dat heeft een bestand opgeleverd van 5,6 terabyte.



Rob Erdmann: “We kunnen nu elk pigmentdeeltje en elke penseelstreek zien. We zien verf die Rembrandt niet helemaal perfect heeft gemengd op zijn palet. We kunnen in een barstje kijken en zien daarin de verflagen. Alsof je een trektocht maakt in de Grand Canyon en de geologische aardlagen ziet.” De afbeelding is te zien op Erdmanns website hyper-resolution.org, waar ook werk van Jeroen Bosch in super hoge resolutie te zien is.



Het Rijksmuseum is nu gesloten vanwege corona, maar zelfs als het weer geopend is, zul je nooit zo dichtbij komen als op deze website mogelijk is.