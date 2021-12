Taste the TV (TTTV) bestaat uit de koppeling van een regulier televisiescherm aan een ‘smaakapparaat’. Dit apparaat kan smaken produceren die passen bij de gerechten die op het beeldscherm worden vertoond. Dit is mogelijk door het gebruik van tien buisjes met verschillende basissmaken, zoals zoet, zout en bitter. De beelden van het voedsel vertaalt hij naar smaakcombinaties die vervolgens op een hygiënische folie worden gesproeid die over het beeldscherm heen ligt. Om de desbetreffende smaak te proeven, lik je aan dat beeldscherm.



Smaakmachine

Professor Miyashita werkt met een team van dertig studenten van de Meji-universiteit. Een eerdere uitvinding van dit team was een speciale vork die het eten een ‘rijkere’ smaak geeft. De technologie achter de smaakmachine kan volgens Miyashita ook op andere manieren worden toegepast, bijvoorbeeld om de smaak van gerechten compleet te veranderen. Zo kan zijn ‘smaak-sproeitechniek’ bijvoorbeeld geroosterd brood de smaak van een pizza of chocolade geven. Over deze toepassing is de Japanner naar eigen zeggen al in gesprek met bedrijven die het op de markt willen brengen.







Veilige huiskamer

Miyashita verklaart dat de coronapandemie hem op het idee bracht om met dit smaakexperiment-op-afstand aan de slag te gaan. Zo kunnen mensen die gedwongen thuis zitten, toch de verbinding aangaan met de buitenwereld. “We brengen de ervaring van eten in een restaurant waar ook ter wereld naar de eigen veilige huiskamer.” Ook meent de uitvinder dat zijn Taste the TV kan helpen om koks of sommeliers op afstand op te leiden. Daarvoor is wel nog verdere ontwikkeling nodig, zegt de professor. En een financiële investering, want de productiekosten voor zijn smaaktelevisie bedragen zo’n 100.000 yen (ongeveer € 770,- ) per stuk.

(Beeld: Reuters)