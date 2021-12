De populaire internetzoekmachine DuckDuckGo komt in 2022 met een eigen privacy-bewuste desktopbrowser. In eerste instantie alleen nog voor de Mac, een Windows-versie volgt later.

DuckDuckGo was tot nu toe vooral bekend als een extensie voor webbrowsers zoals Google Chrome of Microsoft Edge. Daarbij levert de zoekmachine de internetresultaten die in de browser gepresenteerd worden. Voorbeelden van andere zoekmachines zijn Google en Bing, met Google als veruit de grootste van allemaal. Nu heeft de CEO van DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, in een blogpost laten weten dat er volgend jaar naast de mobiele apps voor iOS en Android ook een eigen desktop-app verschijnt, waardoor je die andere browsers niet meer nodig hebt.

Fire-knop

DuckDuckGo is populair vanwege de nadruk die het legt op privacy en anonimiteit tijdens het browsen. Het is dan ook logisch dat ook de desktop-app in dat teken staat. Volgens Weinberg levert de app “een robuuste bescherming van je privacy”. Dit houdt in dat gebruikers niet te maken krijgen met lastige privacy-instellingen, waardoor de gebruiksvriendelijkheid ook beter moet worden. Zo gaat de desktop-app ook de “Fire”-knop bevatten, die nu al in de mobiele apps zit. Deze is te vinden naast de zoekbalk, zie afbeelding. Met één druk op die knop verwijder je direct al je tabbladen, zoekgeschiedenis en cookies en leeg je de cache. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid tot beschermd e-mailen zonder spam, een functie waar wij al eerder over schreven.







DuckDuckGo benadrukt dat de desktop-app geen kopie van Chromium zal worden, waar Chrome en Edge op draaien. In plaats daarvan kiest het voor zelf ontwikkelde software, die moet zorgen voor een "schone en eenvoudige interface". Uit de eerste tests zou zijn gebleken dat de desktopversie van DuckDuckGo sneller is dan Google Chrome.

Op het moment is de app in de bètafase voor de Mac. Het is echter wel al zeker dat de browser op een later moment ook voor Windows-computers beschikbaar wordt.