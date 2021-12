Het RIVM heeft in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) onderzoek gedaan naar producten die voor bescherming tegen de straling van het 5G-netwerk zouden moeten zorgen. Het gaat hierbij om tien producten, waaronder armbanden, kettingen en slaapmaskers. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Energy Armor slaapmasker’ en de ‘Quantum Pendant’. Hier staat de complete lijst van schadelijk bevonden producten.





Deze producten blijken 'ioniserende straling' uit te zenden. Als ze voor langere tijd worden gedragen, is gezondheidsschade niet uit te sluiten zegt de ANVS. Volgens de autoriteit is het mogelijk dat er nog meer van dit soort producten op de markt zijn en ze maant alle verkopers om per direct te stoppen met het aanbieden van deze producten. Als dit niet wordt nageleefd, zal er strafrechtelijk worden opgetreden, zo dreigt de ANWS.



Schadelijk netwerk?

Al jaren claimen tegenstanders van mobiele netwerken dat die gevaarlijke en ziekmakende straling zouden opleveren. Het nieuwe 5G-netwerk zou daarbij extra schadelijk zijn. Het verzet tegen het 5G-netwerk loopt van (semi-wetenschappelijk) onderzoek tot aan demonstraties en vernieling van zendmasten. Afgelopen donderdag werden er nog twee in de brand gestoken langs de A50 bij Apeldoorn. Sinds het voorjaar van 2020 zijn al zo'n dertig zendmasten vernield. Van de producten die zouden moeten beschermen tegen de mobiele netwerken, is het aluminium hoedje het bekendst. Dit soort artikelen leveren uiteraard geen gevaar op, sommige zijn speciaal gemaakt voor kinderen. Maar dat laatste geldt ook voor de Magnetix Smiley Kids-armband en die staat dan ook weer wel op de gewraakte productlijst.

De Gezondheidsraad monitort de straling die zendmasten uitzenden en al in 2020 meldde deze raad dat “de potentie voor gezondheidsschade door het 5G-netwerk niet kan worden aangetoond en niet waarschijnlijk is”. De Gezondheidsraad pleit wel voor meer onderzoek.

Vertraging

Al eerder werd duidelijk dat de komst van het snellere 5G-netwerk op de belangrijke 3,5GHZ-band vertraging oploopt vanwege de locatie van het satellietbedrijf Inmarsat in Burum. Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vier leden aangewezen die zitting moeten gaan nemen in een adviescommissie. Voorzitter daarvan wordt Hans de Jong, oud-president van Philips. Die commissie moet proberen de onderhandelingen met Inmarsat uit het slop te trekken. Voorlopig is echter nog altijd niet duidelijk wanneer de commissie van start gaat, hoewel het streven is dat ze uiterlijk 1 mei 2022 haar advies klaar heeft. Zoals wij in september al schreven, staat het wel vast dat de veiling van de populaire 3,5GHz--frequentie pas na 1 oktober 2022 kan worden uitgevoerd.