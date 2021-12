Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia, bood de URL van de pagina aan in jpeg-formaat als een NFT (non-fungible token). Op deze eerste Wikipedia-pagina ooit gelanceerd, stond enkel de tekst “Hello world”. Tijdens de online verkoop onder de naam “The birth of Wikipedia” werd ook een aardbeikleurige Mac-computer uit 1998 geveild. Deze computer bracht 166.000 euro op. Op deze iMac werd de eerste Wikipedia-pagina gemaakt.

De opbrengsten van de Strawberry iMac en de Wikipedia-pagina gaan naar de financiering van een project in Wales, genaamd WT.social. Dit project streeft naar de oprichting van een sociaal netwerk dat kan bestaan zonder het gebruik van advertenties, tracking en gegevensverzameling.





Wikipedia-update

Wikipedia is de bekendste online encyclopedie, die inmiddels al ruim twintig jaar bestaat in driehonderd verschillende talen. Het platform trekt maandelijks meer dan 15 miljard bezoekers en meer dan 250.000 mensen werken er vrijwillig aan mee. Volgens Statista.com is Wikipedia de op drie na meest bezochte website ter wereld, na Google, YouTube en Facebook. Op Wikipedia staan bijna 2,1 miljoen pagina’s, exclusief de overleg-, doorverwijs- en metapagina’s. Volgens Wikipedia waren er gedurende de afgelopen maand november bijna 1,2 miljoen geregistreerde gebruikers, waarvan er 3.922 een handeling hebben uitgevoerd.



Omdat Wikipedia-artikelen op gecontroleerde bronnen berusten, staat de internetencyclopedie bekend om zijn gedegen en neutrale informatie. Mede om die reden wordt Wikipedia in sommige landen geblokkeerd. Vorig jaar ging de encyclopedie nog een samenwerking aan met de World Health Organization om betrouwbare informatie over COVID-19 te publiceren.

Non-fungible

Dat de oer-Wikipedia-pagina als non-fungible token is verkocht, sluit aan bij eerdere veilingen voor dit soort digitale voorwerpen. Ook de internet-broncode van Tim Berners-Lee en de allereerste Tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey gingen als NFT onder de hamer.

Een NFT is een digitaal eigendomscertifcaat, dat wordt verhandeld in de blockchain. De koper is behalve eigenaar van die respectievelijke jpeg, gesigneerde code of bijzondere Tweet ook eigenaar van alle online verschijningsvormen daarvan. Een schaars goed en daarom geld waard. Lees hier meer over de NFT-rage.