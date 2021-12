De iconische gamereeks Tomb Raider bestaat dit jaar 25 jaar. Het Groningse museum Storyworld viert dit jubileum met de expositie "The World of Lara Croft" die volgende week van start gaat.

Storyworld noemt zichzelf “het jongste, stoerste én leukste museum van Nederland over strips, animatie en games”. Het viert de 25ste verjaardag van Tomb Raider met een expositie genaamd; "The World of Lara Croft." Deze loopt van 22 december 2021 tot en met 6 maart 2022.

PlayStation-hit

De eerste Tom Raider-adventure game kwam in 1996 uit op de PlayStation, Sega Return en de personal computer. De game wordt echter het meest geassocieerd met de PlayStation, omdat hij voor dit platform het meest is verkocht en staat voor een revolutie in de gaming geschiedenis: het 3D-tijdperk. Een ander beroemd PlayStation-spel uit dit tijdperk is bijvoorbeeld Crash Bandicoot. Hierbij was de Sony PlayStation de meest verkochte game-console, deels dus dankzij het succes van Tomb Raider.

Het hoofdpersonage van Tomb Raider, Lara Croft, bracht een grote verandering in het gaming-landschap. Ze was een van de eerste vrouwelijke hoofdpersonages in de geschiedenis van de gaming en was met haar skills en slimheid een rolmodel. Maar vanwege haar schaarse kleding en cupmaat was Lara Croft ook behoorlijk controversieel en zowel het mikpunt van bewondering als kritiek. Vandaar haar iconische status en relevantie na inmiddels 25 jaar.

Naast games zijn er al meerdere Tomb Raider-films geweest, twee films met Angelina Jolie in de hoofdrol en een in 2018 met Alicia Vikander (beiden Oscarwinnaars) als Lara Croft. Van de laatste film is nu een vervolg in de maak. Ook was er van 1999 tot 2005 een stripreeks van Tomb Raider die maandelijks werd uitgebracht.

Reboot

De Tomb Raider-reeks blijkt ook nog lang niet uitgespeeld, de spellen kregen in 2013 een reboot met een spel simpelweg genaamd Tomb Raider. Deze versie kreeg het voor elkaar om nieuw leven te blazen in de reeks en sindsdien zijn fans alleen maar enthousiaster geworden. Deze reboot kreeg twee vervolgen, waarvan de laatste, Shadow of the Tomb Raider, pas in 2018 is uitgekomen en met succes is ontvangen door zowel fans als critici. Komend jaar worden zowel een vervolg op de film uit 2018 als een nieuwe animatieserie op Netflix uitgebracht. Hoewel er momenteel nog weinig bekend is over het vervolg op Shadow of the Tomb Raider mogen we ervan uitgaan dat deze geschikt zal zijn voor de nieuwste generatie game-consoles.

In de tentoonstelling The World of Lara Croft in Storyworld ontdek je alles over het succes van Tomb Raider. Kijk voor info en openingstijden op storyworld.nl/nl/storyworld-spotlight/the-world-of-lara-croft

