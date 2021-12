Met de nieuwe functie Erfeniscontact voor de iPhone, iPad en de Mac kun je voortaan zelf regelen wat er gebeurt met je data wanneer je komt te overlijden. Misschien niet zo’n leuke gedachte, maar wel een die tegemoetkomt aan een grote behoefte. Deze functie stelt de gebruiker namelijk in de gelegenheid om in de Contactenlijst maximaal vijf personen aan te wijzen die na zijn of haar overlijden toegang kunnen krijgen tot de iCloud met data en persoonlijke gegevens. Zo kunnen zij - in combinatie met een overlijdensakte - na jouw dood bij je foto’s, documenten en notities.



Voorheen was dit bijna niet mogelijk als je het wachtwoord van de overledene niet wist. Deze kwestie leidt niet alleen tot verdriet bij nabestaanden, maar soms ook tot problemen bij het opzeggen van online abonnementen of accounts. Deze ‘digitale voor- en nazorg’ is een belangrijk thema voor veel mensen, zie ook deze HCC-webpagina over dit onderwerp. Financiële gegevens op de telefoon, tablet of computer vallen overigens niet onder dit Erfeniscontact.







Verbeterd privacy-rapport

Met iOS en iPadOS 15 in september introduceerde Apple het Privacy-rapport. Deze functie maakt een samenvatting van data die apps over je verzamelen, waaronder locatie en netwerkgegevens. Gebruikers kregen zo meer controle over hun privacy en data. Met iOS/iPadOS 15.2 is deze functie verder uitgebreid. Hij staat nu met een nieuwe interface in de privacy-instellingen onder de naam Rapport over privacy van apps. Dit rapport laat tot op detailniveau zien wat elke app met je data doet.











Ook bracht de komst van iOS/iPadOS 15 een uitgebreide Focus-functie met zich mee. Daarmee kan de gebruiker bepaalde meldingen meer of minder prioriteit geven op basis van een ‘focus’, bijvoorbeeld een werkfocus of een sportfocus. Bepaalde meldingen kunnen voor bepaalde duur helemaal uitgeschakeld worden. Versie 15.2 voegt daar nu het ‘geplande overzicht’ aan toe. Dit is een functie die voortborduurt op de Focus-functie: alle meldingen waarvan de gebruiker heeft aangegeven dat ze niet essentieel zijn, worden op een zelfgekozen tijd samengevat.

Samen kijken

Tot slot introduceert het nieuwe macOS 12.1-besturingssysteem SharePlay voor Mac-computers. Met SharePlay kunnen gebruikers van de FaceTime-videobelapp samen films kijken, muziek luisteren en hun scherm met elkaar delen. Deze functie was al uit voor iOS en iPadOS, waardoor SharePlay nu ook gebruikt kan worden voor communicatie tussen een iPhone of iPad en een Mac.