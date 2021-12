Dat Oppo’s bril assisted reality gaat bieden en geen augmented reality, betekent dat hij tweedimensionale informatie aan je zichtveld toevoegt in plaats van driedimensionale elementen. Gebruikers kunnen het apparaat op een aantal verschillende manieren gebruiken, namelijk met hun stem, door de bril aan te raken, via bewegingen met het hoofd of de handen en via de Smart Glass-app. Deze app is enkel beschikbaar voor apparaten met Oppo’s ColorOS 11 of hoger. Oppo introduceert de slimme bril in eerste instantie alleen op de Chinese markt.

De bril kan vooral worden gebruikt voor directe vertalingen, routegegevens en het ontvangen van meldingen. Hij beschikt over een Qualcomm Snapdragon 4100-processor en een geavanceerde microledprojector. Die projector kan tot wel 3 miljoen nits helderheid halen, waardoor het beeld dat wordt geprojecteerd op het glas een helderheid van maximaal 1400 nits heeft. Een scherm van een smartphone heeft gemiddeld een helderheid van 400 nits. Het is dus de bedoeling dat je de bril op alle momenten van de dag kunt dragen en een duidelijk beeld hebt. Volgens Oppo is de projector ongeveer net zo groot als een koffieboon. Het is dan ook een vrij lichte bril, namelijk 30 gram. Het apparaat wordt over een reguliere bril heen gedragen door hem met een magneet op het brilframe te plaatsen.

Oppo hoopt dat de bril zal dienen als een “derde scherm”, een aanvulling op smartphones en smartwatches. Het gaat echter nog even duren voordat de bril die gewenste status gaat behalen. Naast het feit dat het apparaat voorlopig alleen in China te krijgen is, brengt Oppo er volgend jaar maar een beperkt aantal van uit.

Oppo maakte de bril bekend tijdens het jaarlijkse Inno Day-evenement, waar het bedrijf ook zijn eerste zelfontworpen chip aankondigde. De chip, die de naam MariSilicon X heeft gekregen, zal worden gebruikt voor de komende serie Oppo-smartphones. Die eerstvolgende serie Find X-smartphones komt net zoals de Air Glass in het eerste kwartaal van 2022 uit. Ook Xiaomi komt volgend jaar naar verluidt met een slimme bril. Eerder dit jaar bracht ook Facebook een slimme bril uit onder de naam Ray-Ban Stories, waarmee je ook kunt filmen en fotograferen. Ook Apple komt naar verwachting volgend jaar met zijn eerste AR-bril, die wel ‘echte’ augmented reality moet gaan bieden.