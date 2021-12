Afgelopen jaar is meer gebruikgemaakt van streamingdiensten dan ooit tevoren, grotendeels natuurlijk vanwege de coronapandemie, Maar het streaminglandschap wordt alleen maar groter in het komende jaar. Dit zijn de meest opvallende nieuwe streamingdiensten en veranderingen die je kunt verwachten in 2022.

Dit kun je het komende jaar verwachten op het gebied van videostreaming:

Nieuw: HBO Max

HBO Max kwam begin 2020 uit in de Verenigde Staten met over het algemeen positieve reacties. Het platform biedt films en series aan van alle verschillende takken van Warner Bros. Hierin zitten o.a. de Harry Potter-films, The Lord of the Rings, Cartoon Network, alle films en series van DC, natuurlijk alle content van de zender HBO zelf en nog veel meer. Eerder dit jaar kwam Warner met het day & date-plan voor HBO Max. Alle films die het bedrijf in 2021 uit heeft gebracht, zijn tegelijkertijd op zowel HBO Max als in de bioscoop verschenen. Dit was een belangrijke reden voor de enorme groei in het aantal abonnees, op dit moment 69 miljoen wereldwijd.

In 2022 komen er veel originele films en series op het platform, waaronder meerdere spin-off series van de komende Batman-film, de eerste Game of Thrones-prequel, House of the Dragon en een serie over het universum van Dune, een van de populairste films van het jaar.

HBO Max gaat begin 2022 van start in Nederland en gaat ongeveer € 13,99 per maand kosten. Hierdoor komt de huidige licentie-overeenkomst van HBO met provider Ziggo ten einde.

ViacomCBS & Ziggo

Omdat bijna alle content van HBO per 1 januari het Movies & Series (X)L aanbod verlaat, heeft Ziggo een nieuwe deal gesloten met ViacomCBS. Hieronder vallen films en series van Paramount Pictures, Showtime en CBS studios. Onder Paramount vallen klassieke filmreeksen als Mission Impossible en Star Trek. Bekende series van Showtime en CBS studios zijn bijvoorbeeld Dexter, Ray Donovan en Star trek: Discovery. Een aantal HBO-series blijft komend jaar nog beschikbaar bij Ziggo, waaronder Mare of Easttown en het derde seizoen van Succession. Deze zijn onderdeel van het Movies & Series (X)L-pakket van Ziggo, dat € 11,95 per maand kost.

Max op Viaplay

Op 1 maart wordt Viaplay van de Zweedse Nordic Entertainment Group (NENT) in Nederland gelanceerd. Deze streamingservice trok eerder al veel aandacht, omdat ze de rechten van de Formule 1 en het PDC-darts heeft verkregen. Vanaf volgend jaar wordt de Grand Prix en deze dartwedstrijden exclusief live uitgezonden op Viaplay. Vanaf augustus 2022 is ook het Premier League-voetbal hier exclusief te zien. Naast het grote aanbod aan sportcontent biedt Viaplay ook eigen films en series. Het zegt meer dan zestig premières in de planning te hebben staan voor 2022. Een abonnement kost € 13,99 per maand en is naast een individueel abonnement ook on demand via Ziggo of KPN te krijgen. Overigens komen er bij de NOS en Ziggo zelf ruime samenvattingen van de Formule 1-wedstrijden.

Roku: prijsbewust

Hoewel Roku in Nederland nog vrij onbekend is, bestaat het bedrijf al sinds 2008. Toen bracht het zijn eerste mediaspeler uit waarmee je Netflix op je tv kon kijken. Momenteel heeft Roku 56 miljoen gebruikers. Via de mediaspelers van Roku kun je gebruikmaken van elke streamingservice Ook verkopen ze hun eigen soundbars. Het Amerikaanse bedrijf opent binnenkort een kantoor in Amsterdam met de intentie om internationaal flink te gaan groeien (link). De mediaspelers van Roku zijn te vergelijken met die van Apple TV en gaan ongeveer € 35,- kosten. Zie ook ons bericht hierover op pcactive.nl

Netflix & Videoland

Verder heeft Netflix de prijzen van een maandelijks abonnement weer verhoogd. Een basisabonnement blijft hetzelfde: € 7,99 per maand, maar het standaardabonnement met HD-beeldkwaliteit stijgt van € 10,99 euro naar € 11,99 per maand. Het premiumabonnement stijgt van € 13,99 naar € 15,99 per maand. De reden achter de prijsverhogingen zijn volgens Netflix nieuwe investeringen in exclusieve series en films. De meest opvallende was de deal voor twee vervolgen op de kijkershit Knives Out uit 2019. Het prijskaartje voor deze films bedroeg 450 miljoen dollar. Verder komt het Nederlandse Videoland volgend jaar met een eigen reeks van Expeditie Robinson. Deze versie zal exclusief BN’ers bevatten en wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en Geraldine Kemper.