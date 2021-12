De audio-recording functie is al getest en inmiddels actief in meerdere Latijns-Amerikaanse landen en wordt nu ook in de eerste drie steden in Verenigde Staten uitgerold, zo maakt Uber bekend. Zowel de chaffeur als de pasagier kunnen in de Uber-app op een Safety Toolkit openen op de knop Record Audio drukken om het gesprek in de taxi op te nemen. Die gesprekken worden lokaal en versleuteld opgeslagen en kunnen bij een geschil alleen door een medewerker van Uber worden afgeluisterd. Zo kan het platform, zoals het zegt, “de chauffeur en passagier beter ondersteunen wanneer die een veiligheidsincident melden”.

Veiligheidstrend

De taxidienst sluit met deze audio-opnames aan bij de sterk groeiende behoefte in de samenleving aan veiligheidsfuncties. Auto’s en agenten worden uitgerust met dash- en body-cams en ip-camera’s domineren steeds meer het straatbeeld, zowel bij consumenten thuis als in openbare ruimtes. Uber haast zich echter te zeggen dat het laatste Veiligheidsrapport van het bedrijf eigenlijk weinig incidenten meldt en dat “de grote meerderheid” van de taxiritten probleemloos verloopt. Desondanks zegt in dat rapport 70 procent van de ondervraagde Uber-chauffeurs en passagiers in Rio de Janeiro zich veiliger te voelen dankzij de audio-recording-optie.

De functie wordt nu in de steden Kansas City, Louisville en Raleigh-Durham in de VS uitgerold. De reacties daar zullen bepalen of de functie wordt uitgebreid. Op dit moment is niet bekend of en wanneer de optie ook in Nederland beschikbaar wordt.

Autogordels om!

Naast de audio-opnamemogelijkheid introduceert Uber binnenkort ook een audible seatbelt alert. Ook deze functie staat in het teken van veiligheid en dient om passagiers erop te attenderen dat ook op de achterbank een autogordel moet worden gedragen. De smartphone-app van de chauffeur laat een melding horen, zodra de rit start en passagers krijgen een push-bericht in hun eigen app.

Tot slot wordt ook de RideCheck-functie van Uber uitgebreid. De gps-data van elke taxirit werden al opgeslagen, maar voortaan houdt het platform ook bij of de taxi een onverwachte route neemt of als de rit eerder dan op de ingevoerde eindbestemming wordt beëindigd. In die gevallen ontvangen zowel de chauffeur als de passagier een bericht van Uber met de vraag of alles wel oké is.