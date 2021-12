Gelukkig zorgen deze technologieën ook voor voldoende hulpmiddelen om een goed en betrouwbaar thuisnetwerk op te zetten; waaronder de router, de switch en het patchpaneel.

Op dit moment is de belangrijkste reden voor het aanleggen van een thuisnetwerk de handigheid. Elk aangesloten apparaat kan op afstand bediend worden en ongeacht waar die film of foto’s opgeslagen staan, je kan ze op elk geschikt apparaat in het netwerk bekijken. En met de huidige slimme apparaten, zoals de koelkast, verlichting en verwarming kan het thuisnetwerk ook tijdbesparend en kostenbesparend werken. Alles is via je telefoon of tablet aan te sturen en er kunnen kosten bespaard worden door bijvoorbeeld de verwarming op afstand te regelen.



Waar begin je mee?

Om te beginnen is het belangrijk om in kaart te brengen wat je allemaal nodig hebt en welke onderdelen via kabels met elkaar verbonden gaan worden en welke zonder kabels. Deze eerste ideeën worden vaak nog steeds met pen en papier in een diagram getekend om een eerste idee te krijgen. Zo krijg je een goed overzicht in waar het internet binnenkomt en waar je extra bekabelde routers of extra draadloze routers wilt hebben. Komt uit je diagram naar voren dat je veel met kabels gaat werken, dan kun je een patchpaneel kopen. Deze komt goed van pas bij je kabelmanagement. Let er op dat ondanks dat de WiFi-snelheden tegenwoordig erg hoog liggen, de bekabelde oplossingen nog steeds hogere snelheden halen.



De belangrijkste componenten

De router en modem van deze tijd zijn bijna altijd één apparaat. Zoek het van tevoren wel goed uit, want als dit niet het geval is, heb je er van beide eentje nodig. De modem zorgt dat het (internet)signaal van de telefoonleverancier het huis binnenkomt en de router verdeelt het internetsignaal door het huis. De router kan vaak het makkelijkst beheerd worden via een internetbrowser. In grotere netwerken kan er ook voor een switch gekozen worden.



Het aansluiten

Als alle componenten en kabels geïnstalleerd zijn en de kabels geordend zijn via een patchpaneel, dan kunnen de apparaten aangesloten worden. De meest gangbare manier om een apparaat te verbinden met het netwerk is om verbinding te maken met het draadloze netwerk en een wachtwoord in te voeren. Maar de meeste wifi-routers ondersteunen ook de WPS-functie. Waarbij je alleen maar de knop hoeft in te drukken bij de router en het aan te sluiten apparaat en dan wordt er automatisch verbinding gelegd.