De komst van het kwantuminternet brengt veel revolutionairs met zich mee, hoewel de komst van een echte kwantumcomputer voorlopig nog niet in zicht is. In de tussentijd kan iedereen nu met QNE wel zelf aan de slag gaan met kwantumnetwerken.

Kortgeleden is op initiatief van het Nederlandse QuTech de Quantum Network Explorer (QNE) uitgerold. Binnen deze omgeving is iedereen in staat om aan de slag te gaan met kwantumnetwerken. Van doorgewinterde programmeurs tot geïnteresseerden, voor iedereen is er iets te doen op zijn of haar eigen niveau. Voor beginners is er een laagdrempelige versie met vooraf afgestemde configuraties en voor experts is er een application development kit (ADK), waarmee zij zelf nieuwe applicaties kunnen programmeren voor kwantumnetwerken.



Verschillende partijen zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van een kwantuminternet. In Nederland is daartoe met overheidsteun het onderzoekscentrum Qutech opgericht, waarin onder andere de TU Delft en TNO samenwerken. Het centrum wil de kennis over kwantumtechniek verder verspreiden en studenten en programmeurs hier ervaring mee laten opdoen. Ook Microsoft is een partner van Qutech, deze techreus doet al sinds 2005 onderzoek naar kwantumcomputers.

Volgens QuTech belooft een kwantuminternet “verbeteringen die met de huidige technologie onmogelijk te realiseren zijn - van veiligheid, gezondheidszorg, landbouw, water en voedselvoorziening tot energie, duurzaamheid, mobiliteit en logistiek”. Ook moet de komst van een kwantumnetwerk de cybersecurity gaan verbeteren door middel van unieke encryptiesleutels (Quantum Key Distribution).

Omdat er zeer specialistische hardware nodig is voor het kwantuminternet en het nog wel een tijdje gaat duren voordat dit beschikbaar wordt voor het grote publiek, is er een cloudomgeving voor kwantumcomputing ingericht. Via deze cloud kan iedereen met zijn of haar huidige computer gebruikmaken van een echte kwantumcomputer.