Wanneer je een YouTube-video bekijkt, bepalen de zelflerende algoritmes van het platform welke video’s je vervolgens krijgt aangeboden. Zo leidt het - per ongeluk - bekijken van een filmpje met desinformatie of vervelende inhoud tot een veelvoud aan soortgelijke en steeds extremere aanbevelingen. Corona is een bekend onderwerp, waarbij je voor je het weet middenin de complottheorieën bent aanbeland. Dat is althans de mening van het opensourceproject Mozilla, dat nu een remedie zegt te hebben gelanceerd met zijn geüpdatete browserextensie RegretsReporter.

Privacy is een prioriteit voor Mozilla, en wellicht de belangrijkste reden dat Firefox de vierde meest gebruikte browser ter wereld is. Mozilla deed onderzoek naar de algoritmes van YouTube en concludeert op basis van klachten van duizenden FireFox-gebruikers dat het platform daar niet transparant over is. Volgens Mozilla beveelt YouTube zelfs video’s aan die tegen de eigen rightlijnen ingaan. De video’s bevatten vaak misinformatie of zijn extremistisch getint en krijgen vaak miljoenen weergaven. De meest voorkomende video’s gaan over de coronapandemie, volgens Mozilla een gemakkelijk onderwerp om misinformatie over te verspreiden.

Bubbel

In zijn onderzoek stelt Mozilla dat het belangrijk is dat gebruikers zich bewust zijn van de machine learning algoritmes van YouTube en hun zelfversterkende effect. Je hoeft volgens de schrijvers maar één keer een bepaald soort video te bekijken om ervoor te zorgen dat je meer van dit soort video’s krijgt aanbevolen. Je komt daardoor als het ware in een soort YouTube-bubbel terecht en RegretsReporter zou hier doorheen moeten prikken. YouTube beweert zelf al veranderingen te hebben gemaakt om gebruikers meer controle te geven over het algoritme, maar daar valt eigenlijk niks van te merken, meent Mozilla. De organisatie zegt YouTube hier al meerdere malen op te hebben aangesproken, maar de “routinematige reactie van YouTube is om te ontkennen en te ontwijken”.

De update van de RegretsReporter-extensie voor Firefox en Chrome biedt YouTube-kijkers de mogelijkheid om het algoritme te controleren en desgewenst te rapporteren. Als er video’s worden aanbevolen die zij niet willen zien, kunnen gebruikers op “Stop recommending” klikken. Als de video schadelijke informatie bevat of aanstootgevend is, kunnen zij deze aan het team van Mozilla rapporteren, dat de reacties verzamelt.