Op het moment dat de eigenaar van de grond nog geheim was, werd al wel gespeculeerd dat dit bedrijf nog een groot stuk grond bij wilde kopen. Hiervoor moest het bestemmingsplan worden aangepast en dat is gelukt. De gemeente Zeewolde in Flevoland laat weten dat er maar liefst 166 hectare bestemd is voor het nieuwe datapark, meer dan het dubbele van de originele afspraak. Denk daarbij aan ongeveer 230 voetbalvelden. Hiermee wordt het Meta-datacenter het grootste van Nederland.

Het College van Burgemeesters en Wethouders van Zeewolde heeft al ingestemd met de bouwplannen voor het datacenter. Op 16 december moet de gemeenteraad nog stemmen over de goedkeuring van deze plannen, maar het lijkt erop dat ook die akkoord zal gaan.

Volgens Omroep Flevoland zijn de VVD, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 en Zeewolde Liberaal allemaal “kritisch positief”. En hoewel Leefbaar Zeewolde pleit voor uitstel van het besluit, is de ChristenUnie de enige partij die echt tegen de komst van het datacenter is. CU-raadslid Erik van de Beld zegt dat Zeewolde is overvallen en dat “deze ontwikkeling meer neemt van Zeewolde dan geeft”.

Stroomvreter

Ook buiten de politiek is er kritiek op de komst van Meta’s datacenter, onder andere vanwege het enorme energieverbruik van het toekomstige datacenter. Het gaat ongeveer net zoveel stroom verbruiken als de hele stad Amsterdam. Daarnaast zijn er ook zorgen dat het benodigde koelwater weer opgewarmd terugstroomt in de Hoge Vaart, een kanaaltje in de buurt van de plek waar het datacenter gaat komen. Tegenstanders vrezen de gevolgen hiervan op het lokale klimaat.

De gekozen locatie voor het datacenter is Trekkersveld IV, onderdeel van een bedrijventerrein in Zeewolde. Deze locatie is gekozen omdat het aansluit op een bestaand bebouwd gebied. Volgens de gemeente Zeewolde heeft het beleid van de provincie Flevoland als uitgangspunt dat “nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend op het bestaande bebouwde gebied. Dit ondersteunt de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming rondom belangrijke vervoersknooppunten.”

Wat Meta precies van plan is met dit grote datacenter is nog niet bekend, maar dat het recent aangekondigde metaverse ook in het Hollandse Zeewolde gaat draaien, lijkt wel vast te staan.