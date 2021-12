Jack Dorsey (45) heeft - uiteraard via zijn Twitter-account – laten weten dat hij opstapt als CEO. Hij vindt dat het bedrijf klaar is voor een tijdperk zonder zijn oprichters, waar hij de laatste van was. Dorsey richtte Twitter samen met Ev Williams, Biz Stone en Noah Glass in 2006 op. Hij zegt daarover: “Ik geloof dat het cruciaal is dat een bedrijf op zijn eigen benen kan staan, vrij van de invloed en regie van zijn oprichters.”

Jack Dorsey geeft het stokje nu door aan Parag Agrawal, de Chief Technology Officer die inmiddels al tien jaar werkt bij Twitter.



Turbulente jaren

Dorsey heeft een markante persoonlijkheid. Aan de ene kant is hij een man met een briljante visie, een CEO die een vergadering startte door het licht te dimmen en uit het niets Blackbird van The Beatles af te spelen. Aan de andere kant was hij een afstandelijke CEO die volgens velen door zijn trage besluitvaardigheid de laatste paar jaar niet veel goeds meer heeft gebracht voor het bedrijf. Voor zichzelf trouwens wel: een halfjaar geleden nog verkocht hij zijn allereerste Tweet “just setting up mij twttr” voor miljoenen dollars.



De vraag is waarom Dorsey uitgerekend nu opstapt. De winst en het aantal gebruikers zijn dit jaar gestegen en het leek erop dat het eindelijk weer de goede kant opging voor Twitter na een aantal turbulente jaren. De stugge groei van het social-mediaplatform is echter al langere tijd een steen des aanstoots voor sommige investeerders. Elliott Management Corp, een activistische investeerder met een belang van vier procent in het bedrijf, had eerder al de intentie om Dorsey te laten vervangen. Elliott eiste een aantal lastig te behalen doelen met betrekking tot de groei van Twitter. Een hiervan was dat het gebruikersaantal Twitter in 2020 met twintig procent moest groeien. En ondanks de duidelijke progressie die het bedrijf het afgelopen jaar heeft gemaakt, zijn ze nog lang niet in de buurt van dat doel.



Opvolger pakt door

Jack Dorsey blijft voorlopig nog even betrokken bij Twitter om de overgang te faciliteren. De nieuwe CEO Parag Agrawel heeft gisteren al zijn eerste opzienbare verandering voor Twitter aangekondigd. Het is binnenkort namelijk niet meer toegestaan om privé-foto’s, video’s en informatie van een gebruiker te plaatsen zonder diens expliciete toestemming.