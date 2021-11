Begin 2019 introduceerde Spotify de Autoweergave (Car View)-functie voor zijn mobiele app. Met deze modus kun je een vereenvoudigde versie van de gebruikersinterface gebruiken tijdens het autorijden. Spotify heeft nu echter definitief besloten om deze functie per direct niet meer te ondersteunen.

In oktober bleek al dat er Android-gebruikers waren die deze veilige bediening niet meer konden gebruiken. Op een vraag van een gebruiker uit Nieuw-Zeeland hierover op Spotify’s community-pagina reageerde de moderator: “We kunnen bevestigen dat we de Car View-functie niet meer zullen ondersteunen. Dit betekent echter niet dat we de manier waarop onze gebruikers naar Spotify luisteren tijdens het rijden, niet willen verbeteren. Integendeel, we onderzoeken actief een verscheidenheid aan nieuwe manieren om de beste luisterervaring in de auto te bieden”. Hiermee maakte het streamingplatform eigenlijk al bekend te gaan stoppen met deze functie.

Op dit moment is Car View nog wel beschikbaar voor de meeste iOS-gebruikers, maar de verwachting is dat de ondersteuning voor deze apparaten binnenkort ook verdwijnt.

Car Thing

Er is veel speculatie rondom Spotify’s keuze. De meest besproken reden achter de abrupte beëindiging is dat het platform volledig zou willen inzetten op Car Thing. Dit is een losse display voor de Spotify-app die je in het rooster van je airco plaatst. De apparaatjes zijn nu alleen nog in de Verenigde Staten voor 80 dollar te koop voor gebruikers met een premium-abonnement.

In de reacties op de genoemde blogpost laten veel gebruikers weten niet blij te zijn met deze abrupte verandering, met alleen een vaag vooruitzicht op een potentiële vervanging. Klanten reageren dat het gebruik van de Spotify-app tijdens het rijden nu een stuk gevaarlijker is geworden. Ook klagen gebruikers erover dat Spotify een gratis functie beëindigt om een Car Thing-apparaat te introduceren waar een prijskaartje aan hangt.



Gelukkig voor de gebruikers is er een veilig alternatief voor in de auto: de spraakassistent in Spotify werkt nog wel, en anders helpt de Google Assistent of Apple’s Siri je wel. Via de spraakcommando’s roep je heel eenvoudig liedjes of albums aan zonder op je telefoon te hoeven kijken.