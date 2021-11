In een update van zijn servicevoorwaarden die per 5 januari ingaat, legt de techreus vast wat gebruikers van Google mogen verwachten, maar expliciet ook wat Google van zijn gebruikers verwacht, namelijk “een respectvolle omgeving”, met daarin voor gebruikers een aantal “basisgedragsregels”. Zo roept het bedrijf gebruikers niet alleen op om zich aan de wet te houden, maar ook om de privacy en het intellectueel eigendom van anderen te respecteren. En bovendien: “Misbruik of beschadig anderen of uzelf niet (dreig ook niet met of stimuleer niet dergelijk misbruik of dergelijke schade), bijvoorbeeld door anderen te misleiden, te bedriegen, onrechtmatig hun identiteit na te bootsen, te belasteren, te intimideren, te stalken of lastig te vallen”.

Het is Google blijkbaar menens in een tijd waarin desinformatie, phishing, online bedreigingen en gijzelsoftware aan de orde van de dag zijn. Want, zo lezen we: “Misbruik, beschadig, verstoor of onderbreek de services niet, bijvoorbeeld door deze te bezoeken of te gebruiken op frauduleuze of bedrieglijke wijze, door de introductie van malware, of door onze systemen of beschermingsmaatregelen te spammen, te hacken of te omzeilen.”

Naast deze basisregels publiceert Google per product nog aanvullende gebruikersvoorwaarden, een uitputtende lijst van de wel ruim honderd apps en diensten die het bedrijf levert, van Android Auto t/m Google Voice. En dan zit YouTube er nog niet eens bij, want dat platform heeft vanwege zijn “unieke functies” eigen servicevoorwaarden.

Content ‘in principe’ van jou

In een uitgebreide passage legt Google uit hoe het omgaat met de geüploade content van gebruikers. Handig om te weten, want hoewel die passage begint met “Uw content blijft van u”, geef je door akkoord te gaan met de voorwaarden, Google een licentie om daarmee praktisch te doen wat het wil. Daaronder vallen ook het gebruik van jouw content om er advertenties aan te koppelen of andere Google-diensten mee te ontwikkelen en te promoten, maar ook het controleren van jouw content om te zien of die geen spam of illegale inhoud bevat.

Wie leest dat?

Wie er zin in heeft, kan gerust enkele weken uittrekken om alle regels van Google door te lezen. Het bedrijf zegt ook wel te snappen dat niemand dat gaat doen. Daarom zegt het zijn best te hebben gedaan om de voorwaarden, “hoewel ze een juridisch document blijven”, toch begrijpelijk en geordend aan te bieden.

En daarin zitten zeker wetenswaardige zaken, zoals de garantiebepalingen en het herroepingsrecht zoals ze voor ons in de Europese Economische Ruimte (EER) gelden. En tot slot staat er ook in wat wij als gebruikers van Google mogen verwachten. Dat is zoals ze het zelf kort door de bocht omschrijven: “Het aanbieden van een uitgebreide reeks nuttige services.”