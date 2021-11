Niet als enige maakt Nvidia zich grote zorgen over de opwarming van de aarde. De hardware-producent gelooft echter dat het de technologie in huis heeft om bij te kunnen dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. En het heeft ook zeker die ambitie, zo vertelde de CEO van Nividia, Jen-Shun Huang, tijdens zijn afgelopen tech-conferentie deze maand en in zijn blog. Deze GTC’s (GPU Technology Conference) van Nvidia zijn bedoeld om de laatste stand van zaken door te nemen op gebieden als kunstmatige intelligentie, machine learning en - uiteraard - grafische processors.





Iedereen ziet nu al de gevolgen van de opwarming in de vorm van warmterecords en extreme weersomstandigheden. Die gevolgen zullen in de toekomst almaar heviger worden, zegt Huang, en toch doen we op dit moment nog te weinig om dat tegen te gaan. Het probleem, zo meent de techbaas, is dat we het effect van onze huidige klimaatinspanningen pas over tientallen jaren echt gaan voelen. En volgens hem is het moeilijk om mensen nu in beweging te krijgen voor iets dat pas in de toekomst positieve effecten oplevert.

Geavanceerde klimaatmodellen

Gelukkig heeft Nvidia ook de oplossing in huis voor dit probleem, zei Huang, en het trefwoord daarvoor is simulatie: een manier om de toekomst over vijftig jaar op dit moment letterlijk in beeld te brengen. En dan heeft hij het over modellen die in verschillende scenario’s voorspellen hoe de klimaatveranderingen zich gedurende de komende tientallen jaren in verschillende delen van de wereld zullen voltrekken. Dat soort geavanceerde klimaatmodellen vragen volgens Jen-Hsun Huang om miljoenen malen meer rekenkracht dan de huidige modellen.

Earth-2 in het Omniverse

De oplossing bestaat volgens het hem uit een combinatie van drie technologieën: accelerated computing met behulp van grafische kaarten, deep learning met neurale netwerken en supercomputers die een kei zijn in kunstmatige intelligentie.

Concreet: Nivia wil ’s werelds meest geavanceerde supercomputer gaan bouwen en hij gaat Earth-2 heten. Dit computersysteem moet de digitale tweeling van de aarde worden. De visualisatie van dat alles moet plaats gaan vinden in het Omniverse, Nvidia’s virtuele variant van het metaverse. Toekomstmuziek dus. “Alle technologieën die we tot nog toe hebben bedacht, zullen nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen”, aldus de Nvidia-baas. “Wij zullen hier onze inspanningen en onze niet-geringe vermogens voro gaan inzetten, in samenwerking met klimaatwetenschappers.”