De Koreaanse elektronicagigant Samsung gaat in de VS een nieuwe chipfabriek bouwen. Deze halfgeleiderfabriek in de staat Texas moet helpen om het wereldwijde tekort aan chips terug te dringen.

Met de nieuwe fabriek is een bedrag van 17 miljard dollar gemoeid en hiermee is dit volgens Samsung de grootste investering die het bedrijf ooit in de VS heeft gedaan. In de tweede helft van 2024 moet de chipfabriek operationeel zijn. De chips die daar worden geproduceerd, zullen worden gebruikt voor smartphones, het 5G-netwerk, high-performance computing (HPC) en kunstmatige intelligentie (AI).

Minder afhankelijk

In totaal wil Samsung de komende jaren 52 miljard gaan investeren in de VS. Het grote doel is om minder afhankelijk te worden van de chipproductie in Azië, die voorlopig nog achterblijft bij de enorme vraag. Meerdere sectoren zoals de auto-, maar ook de computerindustrie, schroeven noodgedwongen hun productie terug vanwege het gebrek aan geavanceerde chips. Samsung gaat overigens niet alleen voor zijn eigen elektronica-producten produceren vanuit deze nieuwe fabriek. Onder andere Google en Nvidia zullen tot de afnemers horen.

Als voornaamste reden voor de locatie is dat dat Samsung al een andere fabriek in de buurt heeft in Texas, namelijk in Austin, zo’n 25 kilometer verderop. Daarnaast hebben belastingvoordelen in de Amerikaanse staat een belangrijke rol gespeeld. De chipfabriek levert volgens Samsung directe werkgelegenheid op voor ruim tweeduizend mensen en moet daarnaast voor duizenden extra banen bij toeleveringsbedrijven zorgen.

Europese ambities

Ook de Europese Unie wil graag de chipproductie versterken. Waar de EU in de jaren negentig van de vorige eeuw nog ruim 40 procent van alle chips produceerde, komt nu nog maar 10 procent van de totale productie uit Europa. Het streven van de EU is om het huidige aantal in de komende negen jaar te verdubbelen.