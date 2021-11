Naat de beste deals voor Black Friday bevat dit artikel van de maand een uitgebreide Apple Watch-gids. Daarin lees je over wat er allemaal mogelijk is met een Apple Watch. De twee drukbezochte HCC-bijeenkomsten over de Apple Watch maakten duidelijk dat er veel belangstelling is voor dit apparaat. Daarom vermelden we hier deze hele mooie Apple Watch Black Friday-aanbieding. Afhankelijk van de uitvoering en kleur krijg je maximaal € 15,- korting op de Apple Watch series 6!



TIP: Vanaf vrijdag 26 november geeft Apple 4 dagen bij veel aankopen een Apple Store-cadeaubon die je kunt gebruiken voor je volgende aankoop. Met name de € 50,- tegoedbon bij een Apple Watch SE en de € 25,- tegoedbon bij de gloednieuwe AirPods 3 zijn aantrekkelijk. Ga naar het Apple Shopping event (scroll om te zien welke producten allemaal meedoen).



Verder belonen we de komende maanden graag enkele leden van HCCapple met een gratis ROKU 4K streaming kastje. Dat is de goedkoopste oplossing om via Airplay 2 alles van je iPhone, iPad en Mac op een grote monitor of televisie te laten zien. Bij de informatie over onze online bijeenkomsten vertellen we je er meer over.



Zo vind je de beste Black Friday (Apple) aanbiedingen

In de week voor Black Friday komen zoveel aanbiedingen langs dat het onbegonnen werk is om zelf de beste koopjes op te sporen. Elk normaal mens verliest al snel het overzicht en loopt het risico om onnodig veel geld uit te geven. Klik daarom hier hiernaast voor het meest complete Black Friday koopjes overzicht met de grootste prijsdalers. Je ziet zelfs als het artikel in de laatste 6 maanden niet goedkoper is aangeboden.



Om het je nog gemakkelijker te maken tippen we hier enkele interessante koopjes en een link naar de grootste kortingen op Apple-apparaten:



- De beste pencil om te tekenen op de nieuwste iPads (niet voor basis-iPad). Apple pencil 2 voor slechts € 109,- (normale prijs bij Apple € 135,-



- De meest verkochte Macbook is nu met 22% korting goedkoper dan ooit! M1 Macbook Air M1 8 Gb 256 GB € 879,- (normale prijs bij Apple € 1129,-)Volgens velen de beste muis. Met handige schakelaar om snel te wisselen tussen 3 computers (ook iPad) Logitech MX Master draadloze muis € 49,99 (adviesprijs € 89,99)Deze grote professionele Blue Yeti microfoon is nu heel betaalbaar. Blue Yeti USB microfoon € 84,90 (normaal €119,-)

- Rond Black Friday krijg je ook op diverse apps een leuke korting. Je ontvangt meer dan 50% korting op de iPad-apps Affinity Photo (winnaar Apple’s iPad app van het Jaar) en Affinity designer. Voor deze apps betaal je op de Mac 5x zo veel! Affinity Photo is een spot goedkope vervanger voor Adobe Photoshop omdat je er niet elke maand voor hoeft te betalen. Via het plaatje hiernaast of onderstaande link vind je nog meer apps die tijdelijk goedkoper zijn.



HomeKit met korting

Veel slimme apparaten met Apple HomeKit ondersteuning hebben een stevig prijskaartje. Fijn dat je deze week met onze tips ook kunt besparen op veel HomeKit-apparatuur.



We lichten hier als eerste uit een zeer betaalbaar dubbel HomeKit buitenstopcontact. Dit slimme stopcontact kun je natuurlijk ook gewoon binnen gebruiken. Je ziet in HomeKit twee apart bedienbare stopcontacten. Handig voor het automatisch op tijd inschakelen van je buiten (kerst) verlichting en het slim maken van je tuin. Via scenes ook automatisch schakelen op tijd of bij zonsondergang en opgang. Slim ReFossHomekit dubbel buitenstopcontact IP44 € 26,99 (normale prijs € 35,99



Een grote Duitse lijst met afgeprijsde Homekit-artikelen vind je op https://smartapfel.de/homekit-angebote/