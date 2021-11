Zoals je al las, kun je flink wat geld besparen, doordat de cartridges van het huismerk goedkope cartridges zijn. Zo betaal je voor een merkcartridge al snel twee of drie keer meer dan voor het huismerkcartridge waarmee je meer kunt printen. Terwijl je met een huismerkcartridge vaak meer kunt printen dan met een merkcartridge.

Kwaliteit

Je zou verwachten dat als een product goedkoper is de kwaliteit ook minder is. Echter is niets minder waar. De huismerkcartridges worden goed beoordeeld. Tevens kan jij je geld terugkrijgen als je de kwaliteit niet goed genoeg vindt. Ook uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 3800 gebruikers bleek inkt van huismerken goed beoordeeld te worden.

Toner versus cartridges

Naast cartridges van het huismerk kan je ook kiezen voor toners van het huismerk. Wat is nou precies het verschil? In een normale cartridge zit vloeibare inkt en in een toner cartridge zit in een kleurenpoeder. Deze gaan beide in andere soorten printers. De toner gaat in een laserprinter. Je moet daarom goed kijken wat voor toner jouw printer nodig heeft. Zorg ook dat je goed kijkt dat je de goede huismerkcartridge aanschaft. Je hebt speciaal huismerkencartridges voor de verschillende soorten printers, zoals HP en Canon.

Fabels

Er zijn een aantal fabels over huismerk inktcartridges die niet kloppen. Zo wordt er gezegd dat klooninkt printers sloopt. Klooninkt is een andere naam voor huismerk inktcartridges. Ook heeft de Consumentenbond die onderzocht en klopt deze stelling niet.

Nog meer geld besparen?

Wil je nog meer geld besparen op je inkt? Koop dan grotere verpakkingen of meerdere verpakkingen. Hierop wordt vaak kortingen gegeven. Let ook op hoe vaak je iets print en zorg ervoor dat je iets goed uitprint. Als je pas te laat erachter komt dat je iets verkeerd kopieert, is dit zonde van het papier en de inkt. Let ook goed op of je iets dubbelzijdig of enkelzijdig print. Probeer zoveel mogelijk dubbelzijdig te printen om zo minder papier te gebruiken.

Ondanks dat de fabels niet kloppen, kan het gebeuren dat je problemen ondervindt met je printer. Lees hier hoe je een aantal problemen met je printer oplost.