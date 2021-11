Android 12L is volgens de officiële blogpost van Google echter geen update die nieuwe functies zal gaan introduceren. In plaats daarvan legt deze versie echt de focus op het optimaliseren van het besturingssysteem voor grotere en vouwbare schermen. Het belangrijkste verschil is een indeling met twee kolommen. In de ene kolom is dan bijvoorbeeld ruimte voor snelle instellingen, terwijl je in de andere kolom een app gebruikt die al is aangepast aan Android 12L. Alle systeemapps zijn inmiddels aangepast aan het nieuwe OS, ontwikkelaars van andere apps gaan hun apps in de komende maanden aanpassen.

Android 12L is namelijk nu al beschikbaar voor ontwikkelaars, zo kunnen ze zich tijdig voorbereiden en aanpassen aan de nieuwe versie. Het grote publiek moet daarentegen nog een tijdje wachten. De verwachting nu is dat Android 12L tegelijkertijd uitkomt met de volgende serie Android 12-tablets, Chromebooks en vouwbare mobieltjes. Deze apparaten komen in het voorjaar van 2022 uit.





In de reguliere versie van Android 12 zit al sinds het moment dat het uitkwam een vervelende bug. Als je wallpaper tijdens het spelen van een spel verandert, is de kans groot dat de game die je aan het spelen bent, zal crashen. Een oplossing voor deze bug wordt binnenkort in Android 12L getest, zo maakte Google nu bekend. Aangezien Android 12L pas in het voorjaar van volgend jaar uitkomt, moeten we helaas nog even wachten tot dit probleem is opgelost.





Google Pixel 6a

Ook wordt binnenkort de nieuwe Google Pixel 6a gelanceerd. Over dit smartphone in het middensegment is nu nog weinig bekend, maar de eerste foto’s zijn inmiddels uitgelekt. Op basis van deze foto’s van de website 91Mobiles kan al geconcludeerd worden dat de smartphone geen 3.5 mm audio jack meer heeft. Dit betekent dat je voortaan alleen nog maar draadloos je koptelefoon of oortjes kan verbinden. Ook zien we al dat de vingerafdrukscanner vanaf nu op het scherm zit in plaats van op een aparte knop.