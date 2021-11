In het Verenigd Koninkrijk is de internetverbinding een van de belangrijkste factoren bij de aanschaf van een nieuwe woning. Voor veel Britten blijkt de internetsnelheid nog belangrijker dan het aantal kamers.

Vanwege het thuiswerken tijdens de coronapandemie blijkt een goede internetverbinding een primaire levensbehoefte geworden. In het Verenigd Koninkrijk is de vraag naar de internetsnelheid tijdens een huisbezichtiging dan ook met maar liefst 69 procent gestegen. Dit blijkt uit een onderzoek van de BBC onder 294 makelaars, verspreid over het land. 300Mbps blijkt de minimale snelheid waar het internet volgens huizenkopers aan moet voldoen, wat kan zorgen voor een waardestijging van de woning van bijna 6000 euro. Bijna een kwart van de aspirant-huizenkopers zegt zelfs pas tevreden te zijn bij een internetsnelheid van 1Gbps.

Voor 23 procent van de ondervraagden is de grootte van de woning nog altijd de belangrijkste overweging bij een nieuwe woning. Voor 20 procent van de kopers is dat echter de kwaliteit van het breedbandinternet. Dat is 3 procent meer dan het aantal ondervraagden dat de hoeveelheid slaapkamers het belangrijkste vindt. Tot slot vond 10 procent de ‘leeftijd’ van het huis het belangrijkst en 9 procent de vervoersmogelijkheden van en naar de woning. Uiteraard blijft de prijs van de woning een van de belangrijkste factoren, vooral nu ook de huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk een recordstijging laten zien. De huizen zijn gemiddeld bijna 34.000 euro in waarde gestegen ten opzichte van vorig jaar.



Over een paar jaar zal de internetkwaliteit minder een rol spelen, voorspelt de BBC. Er ligt namelijk een toezegging van de Britse overheid dat alle woningen en bedrijven in 2025 over glasvezel en gigabitsnelheid kunnen beschikken.

Hoe het zit in Nederland

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) merkt ook dat de kwaliteit en de internetsnelheid belangrijker zijn geworden nu mensen veel thuis moeten werken, maar de NVM zegt zich niet in het Britse verhaal te herkennen. “De woningmarkt in Nederland is zodanig krap, dat internetsnelheid van ondergeschikt belang is”, zegt Marc van der Lee van de NVM. “ En anders is het een kwestie van een nieuwe aansluiting aanvragen voor het internet, niets meer en niets minder.” Volgens de NVM is het belangrijkste koopargument simpelweg of het huis bij het budget past.