De Self Service Repair die Apple gisteren aankondigde, gaat in 2022 van start in de VS en het is nog niet bekend of en wanneer dit reparatiebeleid ook naar Nederland komt. Bovendien gaat Apple in eerste instantie alleen officiële onderdelen en gereedschap verkopen voor de iPhone 12 en 13 en gaat het daarbij specifiek om de accu’s, schermen en camera’s. Daarna komen de recente Macs aan de beurt die op de M1-chip draaien. Uiteindelijk wil de Apple-reparatieshop 200 verschillende onderdelen mét reparatiehandleiding gaan leveren.





Right-to-repair

De aankondiging is een breuk met Apple’s verleden. Tot nu toe probeerde het bedrijf juist te voorkomen dat eigenaren hun smartphones en computers buiten de officiële Apple-winkel om konden repareren – zélf of met behulp van een reparatieshop. Dit geldt overigens voor meer elektronicamerken, maar Apple was hierin wel het meest uitgesproken. Het argument was altijd dat zelf repareren niet veilig zou zijn en de ‘integriteit van de Apple-producten zou aantasten’. Dit ging zelfs zo ver dat Apple het technisch onmogelijk maakte om het scherm van een iPhone 13 te laten vervangen zonder problemen te krijgen met de Face-ID ontgrendeling. Tot die ontdekking kwam iFiXit, een keten voor elektronica-reparatiegereedschap.

De laatste jaren is echter een steeds sterkere consumentenbeweging op gang gekomen, die zich onder het motto right-to-repair verzet tegen apparaten die niet of alleen tegen hoge kosten te repareren zijn. Ook vanuit de politiek wordt druk uitgeoefend op techbedrijven om duurzamere producten te verkopen, lees ook ons eerdere bericht hierover. Apple schrijft nu: “Door duurzame producten te ontwerpen met een lange levensduur en een grotere repareerbaarheid genieten onze klanten van een product dat lang meegaat en jarenlang zijn waarde behoudt.”

Nooit gedacht

Het eerder genoemde iFixIt reageert met gemengde gevoelens op het nieuws van Apple. Aan de ene kant krijgt deze webshop er een concurrent bij, namelijk Apple zelf. Aan de andere kant twittert het bedrijf dat Apple nu eindelijk toegeeft dat hun iPhones helemaal niet zo moeilijk te herstellen zijn als het altijd heeft beweerd.

Overigens geeft Apple wel de waarschuwing mee, dat nu niet iedereen zelf met zijn kapotte apparaten aan de slag moet gaan: “Self Service Repair is bedoeld voor de technicus met de kennis en ervaring om elektronische apparaten te repareren. Voor de overgrote meerderheid van de klanten is een bezoek aan een professionele reparateur met gecertificeerde technici die originele Apple-onderdelen gebruiken, de veiligste en meest betrouwbare manier om een reparatie uit te voeren.” Oftewel: kom vooral naar de Apple Store.