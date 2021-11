De supercomputer Fugaku is ontwikkeld door Riken, een groot wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Japan, en Fujitsu, de Japanse producent van elektronica. Hij heeft voor de vierde keer op rij zijn eerste plek weten te behouden op de belangrijkste high performance computerranglijsten. In deze Top500-lijst zit onder andere de HPCG-index, die de prestaties van de computer toetst voor toepassingen in de ‘echte wereld’. Daarnaast wordt ook de HPL-AI in deze lijst meegenomen, die computers beoordeelt op basis van hun prestaties voor kunstmatige intelligentietoepassingen. Tot slot telt ook de Graph 500-ranglijst mee in deze competitie. Die test de gegevensintensieve belasting die computersystemen aankunnen.

De uitslagen werden bekendgemaakt tijdens de SC21 High-Performance Computing Conference in het Amerikaanse St. Louis.

Nodes en flops

Fugaku’s prestaties werden behaald in een configuratie met 158.976 nodes, geplaatst in 432 computer-racks. Nodes zijn computers of andere apparaten die in een computernetwerk met elkaar communiceren en samenwerken.

Voor zijn eerste plaats in de Top500 behaalde Fugaku een zogenoemde LINPACK-score, een systeem dat de rekenkracht beoordeelt, van 442,01 petaflops. In de HPCG scoorde Fugaku 16 petaflops en in de HPL-AI een score van 2,004 exaflops. Flops staat voor Floating Point Operations Per Second en is een eenheid die wordt gebruikt om de rekenkracht van processors (CPU’s) en grafische kaarten (GPU’s) aan te duiden. Ter vergelijking: de rekenkracht van onze normale moderne computers wordt gerekend in gigaflops: een snelheid van 10 tot de 9e macht. Bij petaflops gaat het om 10 tot de 15e en bij exaflops om 10 tot de 18e macht…



De TOP500-lijst houdt al sinds 1993 jaarlijks de prestaties van supercomputers bij. De ranking komt tot stand op basis van gegevens van fabrikanten en gebruikers en wordt getoetst door onder meer computerexperts en wetenschappers.