Social-mediaplatform Instagram tilt tweestapsverificatie naar een hoger plan. In plaats van met een sms-code of authenticator-app vraagt Insta aan nieuwe gebruikers om zichzelf te identificeren met een video-selfie. Dit korte videofragment is bedoeld om aan te tonen “dat je een echt persoon bent en om je identiteit vast te stellen”, zo lezen we. Het dochterbedrijf van Meta heeft er zelf nog niets over naar buiten gebracht, maar de functie werd onlangs gespot door social-mediaconsultant Matt Navarra, die onderstaand bericht Tweette.





Nieuwe gebruikers van Instagram krijgen bij registratie het verzoek om een video van een paar seconden van zichzelf te maken, waarin ze hun hoofd in verschillende richtingen draaien. Daarna, zo luidt de instructie, moet de video ter identificatie worden geüpload naar Meta. De schermafbeeldingen melden dat de video nooit op Instagram zichtbaar zal zijn en dat hij binnen dertig dagen van de servers zal verdwijnen. Bovendien belooft het platform dat de video niet zal worden gebruikt voor gezichtsherkenning en dat er geen biometrische data worden verzameld.

Contradictie

Twitteraar Dasprive reageert gevat met de opmerking dat er per definitie (in ieder geval volgens de AVG) sprake is van biometrische gegevens wanneer fysieke kenmerken worden gebruikt om iemand te identificeren. Een foto of video die wordt gebruikt voor het specifieke doel om een identiteit te verifiëren zíjn biometrische gegevens. “Deze belofte is al gebroken op het moment dat hij werd uitgesproken. Meta op zijn best…”.

De vraag is bovendien hoe betrouwbaar deze videoselfies zijn om iemand daadwerkelijk te identificeren. Op YouTube verscheen vorige week een filmpje waarin iemand de verificatie van Instagram heel eenvoudig omzeilt met een duidelijk uitgeknipte 3D-foto.