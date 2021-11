Een 2,75 meter hoge joystick, een replica van de klassieke Atari CX40-controller, komt in het komende Guinness Book of World Records. De joystick is bijna 14x groter dan het origineel en kan echt worden bediend, door minimaal twee personen.

De reusachtige joystick is een creatie van de Amerikaanse Mary Flanagan, die hem in 2006 bouwde voor de expositie Game/Play in de Londense HTTP Gallery. Sindsdien reist de reusachtige joystick - gemaakt van staal, hout en rubber en 1350 kg zwaar - langs diverse game-exposities. Op dit moment is hij te zien in het ZKM Kunstcentrum het Duitse Karlsruhe. De originele Atari CS40-controller uit 1977 geldt als een designklassieker, de replica schopt het nu tot Guinness World Record.

Mary Flanagan doceert aan de opleiding Film- en Mediastudies aan het Amerikaanse Dartmouth College en heeft daarnaast een eredoctoraat in de Digital Humanities. Ze schreef meerdere boeken over videogames. Haar idee was om iets te ontwerpen dat normaalgesproken voor één persoon bedoeld is en het vervolgens zo groot te maken dat er meerdere personen én samenwerking voor nodig zijn om het te bedienen. De replica kan daadwerkelijk aan een klassieke Atari-computer worden gekoppeld en games als Pong, Breakout en Centipede spelen. Net als de 12,5 cm grote originele controller kan Flanagans creatie in acht richting worden bewogen.

Vervreemdend

“Als je hem beklimt en Pong speelt”, zegt Flanagan, “dan mag je al heel blij zijn als je een score van 11 haalt. Mensen bewegen nou eenmaal niet zo snel als ze hun hele lichaam moeten gebruiken. En als je dan ook nog eens moet gaan samenwerken en coördineren, wordt het een helemaal een ander verhaal. Alles wordt trager, waardoor je een heel andere blik ontwikkelt op dat hele bekende spelletje. Het is een vervreemdende ervaring van iets dat heel vertrouwd is.”

Volgens Flanagan is de Atari-controller generatie-overstijgend, zeker omdat de klassieke video- en arcade-games tegenwoordig weer helemaal hip zijn.

De originele Atari CX40-controller