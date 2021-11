De verkiezing voor meest digibewuste Kamerlid is een initiatief van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en de Digitale Binnenhof Academy. De prijs is in het leven geroepen om de politiek aan te moedigen “een meer diepgaand debat te laten voeren over de verschillende aspecten van digitalisering”. ECP is een onafhankelijk kennisplatform waarin onder andere de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenwerken om, zoals het zelf zegt “de vertaalslag van technologie naar onze economie en samenleving” te maken. De Digitale Binnenhof Academy is een kenniscentrum waar politici en fractieleden, die volgens de eigen website “lang niet altijd een technische achtergrond” hebben, hun kennis over digitalisering en technologie kunnen bijspijkeren.

Omdat de maatschappij steeds digitaler wordt en zaken als AI en ‘big data’ meer invloed krijgen op ons dagelijks leven, is het belangrijk dat politici de technologische ontwikkelingen bij blijven houden. Ook om die reden werd dit jaar een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken ingesteld.

Weinig expertise

Lisa van Ginniken maakt deel uit van die Kamercommissie en heeft in de fractie van D66 ict, digitale overheid, identiteit, privacy en mededinging in haar portefeuille. Ze komt wat dat betreft goed beslagen ten ijs: ze werkte onder andere in de ict, voordat ze de overstap naar de politiek maakte. In een interview met de krant BN de Stem zei ze eerder dit jaar: “Toen ik mij kandidaat stelde, heb ik aangegeven dat ik vijftien jaar ict-ervaring heb. Dat was niet aan dovemansoren gericht, want ik wat ik wist dat de expertise op het gebied van digitale zaken in de Kamer dungezaaid was.”

Uit het juryrapport: “Met een heldere pitch voor de jury waaruit haar bevlogenheid en bewustzijn voor het onderwerp spreekt, is zij daarnaast zichtbaar met moties, Kamervragen en op social media. Zij toont een visie op digitalisering met aandacht voor het belang van samenhang tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en burgers.”

Kansen en bedreigingen

Van Ginneken zei tijdens de uitreiking zeer vereerd te zijn met de prijs. En op haar LinkedIn-pagina schrijft ze: “Digibewustzijn in de politiek is super belangrijk! Want onze digitale samenleving is geen parallel universum; het is om ons heen, elke dag. Digitale technologie maakt heel veel mooie dingen mogelijk: het verbindt ons met elkaar en met informatie, het helpt ons kanker op te sporen, het laat auto’s zelfstandig rijden, noem maar op. Dat biedt geweldige intellectuele en economische kansen voor Nederland en Europa!

Tegelijkertijd bedreigt technologie publieke waarden en grondrechten, want technologie is nooit neutraal. Grote techbedrijven en onze eigen overheid lijden soms aan data-opportunisme en willen alles van ons weten en ons terugbrengen tot een verhandelbaar product of tot potentiële verdachte. Het is aan de politiek om daar grenzen aan te stellen. Reguleren dus. Naast het stimuleren van het goede. Dat probeer ik vanuit de Tweede Kamer te doen.”



Foto: LinkedIn