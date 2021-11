ADVERTORIAL - Wil je investeren in een beter netwerk binnen jouw bedrijf? Je zult merken dat je met een sterkere verbinding zaken sneller en effectiever gedaan krijgt. Online meetings zullen soepel verlopen en collega’s vallen tijdens een vergadering via de computer niet weg.

Voor een sterke verbinding is het niet alleen belangrijk dat je gebruikmaakt van goede wifisignalen. Andere onderdelen moeten ook op orde zijn. Netwerkkabels zijn daar een voorbeeld van. Hoewel we overal zoveel mogelijk vertrouwen op een draadloze internetverbinding, is een netwerkkabel essentieel. Zeker op kantoor waar misschien wel honderden computers aan hetzelfde netwerk verbonden zijn.

Kabels brengen stroom naar de juiste plek

Een kwalitatieve netwerkkabel zorgt voor betrouwbaarheid. Deze is wat prijziger in de aanschaf, maar maakt wel het verschil. Een kwalitatieve kabel bestaat voornamelijk uit koper. Het is belangrijk dat de kabel het stabiel signaal overdraagt naar de gewenste locatie. Door de koper kan de stroom goed geleid worden. Bij het plaatsen van de kabels in de natuur wordt er goed gekeken naar het materiaal. Kabels moeten goed bestand zijn tegen vocht en warmte. De netwerkkabels in een openbare ruimte bevinden zich voornamelijk onder de grond. Ook deze kabels moeten goed bestand zijn tegen het klimaat. De kabels zorgen ervoor dat stroom geleid wordt naar de plekken die stroom nodig hebben. Met een netwerkkabel wordt internetverbinding op locatie mogelijk. Enkele natuuromgevingen zijn tegenwoordig voorzien van netwerkkabels. In een artikel over de visvijver de Berenkuil is te lezen waarom op deze plek netwerkkabels worden aangelegd. Het is een grote natuuromgeving waar veel bezoekers worden verwacht in de toekomst.

Windmolens als een duurzame stroomvoorziening

Zoek je naar oplossingen om op een duurzame manier netwerkkabels aan te leggen op bedrijf? Wat dacht je van het inspirerende voorbeeld waarbij windmolens worden ingezet voor het aanleggen van netwerkkabels in openbare ruimtes? Windmolens hebben een aantal voordelen bij het opwekken van stroom:

- Windmolens zijn CO2-vrij. Met het plaatsen van windmolens willen instanties klimaatverandering tegengaan.

- De windenergie zal nooit opraken.

- Het opwekken van windenergie is een goedkope vorm om stroom op te wekken.

Het opwekken van windenergie is een goedkope en schone manier. Om de stroom van de windmolens op te vangen, worden er stroomkabels onder de grond gelegd. Als er door de windmolen stroom wordt gewekt, wordt er meer dan 33 kV stroom door de kabel getransporteerd. Dit is een grote hoeveelheid stroom. Door de veiligheid te garanderen wordt er een spanningsniveau aangesloten. Hiermee wordt de hoeveelheid stroom in de gaten gehouden. De windenergie wordt verdeeld in de omgeving waar die plaatsvindt. Openbare ruimtes kunnen hiervan profiteren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er worden geïnformeerd over de hoeveelheid stroom die nodig is. Ook moet er worden gekeken naar de juiste kabelverbinding. Bij het akkoord gaan wordt er een contract vastgesteld waarin alle voorwaarden worden vastgelegd. Door gebruik te maken van windmolenenergie kan er geld worden bespaard en wordt er deelgenomen aan de duurzaamheid. En dit kan ook kleinschaliger door bijvoorbeeld met gebruik van zonne-energie op kantoor netwerkkabels aan te sluiten.

Benieuwd welke kabel er geschikt is voor een goede internetverbinding in jouw bedrijfspand? Ga naar de website en verdiep je in de verschillende soorten. Met de juiste inzichten zul je ontdekken wat er allemaal mogelijk is op jouw kantoor.