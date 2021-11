Om de app te trainen gaat Google de komende jaren grootschalig testen met vrijwilligers, zo maakte het bedrijf deze week bekend tijdens een Google Inventors-evenement. In eerste instantie worden alleen Engelstalige vrijwilligers uitgenodigd. Het gaat dan om mensen die “moeite hebben om door anderen te worden verstaan” vanwege een verlamming of aandoeningen zoals ALS of de ziekte van Parkinson.

Voor dit machine learning-project, dat al een paar jaar in voorbereiding is, worden zij gevraagd om in hun eigen tempo minimaal 500 zinnen in te spreken. Google hoopt de komende tijd meer dan een miljoen spraakvoorbeelden voor dit project te kunnen opnemen.

Domotica-mogelijkheden

Het doel van het Project Relate is om de Google Assistent op smartphones en Google Home ook geschikt te maken voor mensen met een zware spraakstoornis. Zo zouden zij niet alleen hun telefoon kunnen bedienen, maar ook opdrachten aan hun slimme huis kunnen geven zoals het regelen van de verlichting en de temperatuur.

De vrijwilligers profiteren na hun medewerking direct al van een aantal functies die de Relate-bèta-app al heeft: een Listen-functie die spraak direct omzet naar tekst, een Repeat-functie die de spraak omzet naar een goed verstaanbare robotstem en de Relate-functie die nu al een aantal basisfuncties in Google Home beschikbaar maakt.



“Ik ben gewend aan de blik op de gezichten van mensen als ze niet begrijpen wat ik heb gezegd", zegt Google-brandmanager Aubrie Lee in haar blog. Lee’s spraak wordt gehinderd door een spieraandoening. “Project Relate kan het verschil maken tussen een blik van verwarring en een vriendelijke herkenning van wat ik zeg.”