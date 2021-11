Stichting Brein en de Federatie Auteursrechtbelangen hebben met de Nederlandse internetproviders afgesproken dat die gezamenlijk websites zullen blokkeren als de rechter heeft bepaald dat daarop illegale content staat, zoals muziek en films. Tot nu moesten de auteursrechtwaakhonden met elke internetprovider individueel in gevecht, maar volgens deze afspraak trekken die providers nu één lijn. Het convenant is ondertekend door KPN , T-Mobile, Ziggo, Canal+, Delta Fiber en Vereniging NLconnect namens een aantal kleinere internetaanbieders.

Het convenant kwam tot stand onder begeleiding van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zegt: "Dit is een belangrijke stap in de aanpak van online piraterij. Gebruik van beschermde prestaties moet eerlijk worden beloond en niet illegaal verspreid.”

Pirate Bay en Usenet

Dat ook Ziggo aan boord is, is een grote opsteker voor de Stichting Brein. Die twee partijen waren het de afgelopen jaren tot aan de Hoge Raad aan toe met elkaar oneens over de vraag of providers verplicht zijn om op te treden tegen websites die illegale inhoud aanbieden. Daarbij ging het over sites als The Pirate Bay en usenetgroepen waarin films, muziek en ook betaalde computerprogramma’s worden gedeeld, zonder dat daarover rechten zijn afgedragen. Dit soort activiteiten zijn de laatste jaren flink afgenomen door het aanbod van streamingdiensten zoals Netflix en Spotify.

Netneutraliteit

Vanwege de rechterlijke toetsing heeft het convenant ook de goedkeuring gekregen van de Autoriteit Consument & Markt. De ACM keek mee in verband met de zogenoemde netneutraliteitsverordening. Die verordening bepaalt dat providers 'in principe' vrij en open toegang moeten bieden tot internet en dat zij websites dus niet zomaar mogen blokkeren.

Dit laatste argument is ook de reden dat Freedom Internet, de opvolger van SX4ALL, zijn naam niet onder het convenant heeft gezet. Deze provider wil principieel vasthouden aan zijn netneutraliteit en stelt dat “illegaliteit aan de bron bestreden moet worden” in plaats van bij de internetprovider.