De Jia Next, die deze week in India is gelanceerd, beschikt over 4G, 2 gigabyte werkgeheugen en een 13 MP-camera. Allemaal redelijk standaard voor een budget-smartphone. Maar de Jia heeft ook nog iets anders: een door de fabrikant ingebouwde app die het apparaat blokkeert wanneer de gebruiker niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zo meldt de techwebsite Gadgets360.



Inschrijven en afbetalen

De telefoon met het op Android gebaseerde Pragati-besturingssysteem kost zo’n 6500 roepies (ongeveer € 75,-), maar veel Indiërs kiezen voor een afbetalingsregeling, gelokt door aantrekkelijke advertenties. Voor een aanbetaling van ‘slechts’ 1999 roepies is de Jio Next beschikbaar, inclusief maandelijkse afbetaling. De telefoon is zo populair, dat hij alleen op inschrijving verkrijgbaar is. Die inschrijving gaat via WhatsApp, waarna de aspirant-koper een berichtje krijgt wanneer hij of zij naar de telefoonwinkel kan komen.

Wanneer de gebruiker echter een betaling mist, wordt de smartphone op afstand geblokkeerd en kan de ‘eigenaar’ alleen nog noodoproepen plaatsen, gebeld worden en een back-up van de inhoud maken. Het is overigens geen verborgen app, hij wordt expliciet getoond in het notificatiescherm met de mededeling: “Apparaat aanboden door uw financier”.

Ook iets voor Android?

Deze blokkeerfunctie op de Jio is door het bedrijf zelf ontwikkeld, maar Gadgets360 weet te melden dat dit niet de eerste Indiase Android-telefoon is met een dergelijke app. Sterker nog: Google heeft er zelf eerder ook een ontwikkeld met de naam Device Lock Controller, in opdracht van een Keniaanse telecomprovider, zo ontdekte ontwikkelaarsforum XDA-developers. Het was echter nooit de bedoeling van Android om deze app aan het grote publiek te presenteren en hij is weer stilletjes uit de Playstore verdwenen. Maar niet voordat het forum er even een paar schermafbeeldingen van maakte, zie hieronder.