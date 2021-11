Dat hoge bomen veel wind vangen is alom bekend, zeker nu de herfst bij ons echt is aangebroken. En het gaat zeker op voor Facebook, dat zijn naam vorige week veranderde in Meta. Wereldwijd zijn er maar weinig bedrijven te bedenken die zo succesvol zijn én zo verguisd worden. Alles wat Facebook doet, ligt onder een vergrootglas, van de “Facebook Papers” over machtsmisbruik en winstbejag tot de naamsverandering vorige week in Meta. De moedermaatschappij wil daarmee aangeven dat Facebook meer wil zijn dan een social-mediabedrijf en probeert en passant de aandacht af te leiden van de serieuze beschuldigingen die het bedrijf op dit moment treffen.

Meta betekent ‘dood’

Meta is de naam die past bij Mark Zuckerbergs droom van het Metaverse, een allesomvattend internet voorbij het huidige internet. In Israël baarde de naam echter opzien, omdat het klinkt als het Hebreeuwse woord voor ‘dood’. De vrouwelijke vorm daarvan, om precies te zijn. Onder de hashtag #FacebookDead gaan er heel wat grappen en grollen rond.







Ook het logo van Facebook’s moederbedrijf (en dat van Instagram, WhatsApp, etc) krijgt ervan langs. Zo melden Australische critici dat Meta’s oneindigheidssymbool wel erg lijkt op dat van de nieuwszender ABC. Toevallig is dat net een van de nieuwszenders waarmee Facebook enkele maanden geleden in de clinch lag over de vergoeding voor het overnemen van nieuwsberichten op Facebook News.



Bovendien speelt in Australië nog een andere prangende kwestie: de Hogeraad daar heeft vorige maand bepaald dat kranten en andere mediaorganisaties verantwoordelijk zijn voor wat mensen onder de artikelen op de Facebookpagina’s van die organisaties schrijven. De reacties van lezers zijn dus juridisch voor rekening van de krant of nieuwszender. Uit angst voor de consequenties hebben sommige internationale nieuwsorganisaties zoals CNN daarom nu hun Australische Facebookpagina gesloten. De Australische uitgave van de Britse krant The Guardian heeft besloten om geen onderwerpen meer op zijn Facebookpagina te plaatsen waarop “problematische reacties” te verwachten zijn.



Naast kritiek op het vermeende plagiaat zorgt het Meta-logo hier en daar ook voor meer schunnige spotprenten, die wij hier niet gaan afbeelden, waarbij de vorm van het logo zou lijken op een bepaald deel van het mannelijk lichaam. Wie er behoefte aan heeft, vindt de plaatjes in meerdere varianten op internet.

En Zuckerberg zelf?

Het maakt niet uit hoe, áls ze maar over je praten – ook dat is een bekende uitdrukking. Maar naast de vele reacties op Facebook’s naamsverandering en ambities voor het Metaverse is het wel zo eerlijk om Mark Zuckerberg zelf de kans te geven om zijn verhaal te doen. Daarom hieronder zijn eigen aankondiging van de naamsverandering naar Meta in een ruim twee minuten durend filmpje.