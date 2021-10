Veel van de van de slimme apparaten in het Internet of Things voldoen volgens de Europese Commissie niet aan de veiligheidseisen die je van ze zou mogen verwachten. Daardoor lopen consumenten een steeds groter risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. De Commissie heeft vandaag een aanvulling aangenomen op de ‘radioapparatuurrichtlijn’ die ervoor moet zorgen dat fabrikanten hun producten beter gaan beveiligen. Dan gaat het niet alleen om beveiligingsapparatuur, maar om alle verbonden apparaten zoals smartwatches, draadloos speelgoed, slimme stofzuigers et cetera.



Eurocommissaris Margrethe Vestager: “U wilt dat uw verbonden apparaten veilig zijn. Hoe kunt u er anders op rekenen, voor zakelijk of privégebruik? Wij komen nu met nieuwe wettelijke verplichtingen om de cyberveiligheid van elektronische toestellen te waarborgen.”

Wachtwoorden en updates

De Commissie noemt als voorbeeld apparaten die met een zwak standaardwachtwoord worden geleverd. Klanten die niet direct zelf het wachtwoord veranderen, lopen kans om gehackt te worden. Cybercriminelen speuren immers continue het internet af, op zoek naar slecht beveiligde apparaten. De oplossing is dat klanten bij de installatie van hun slimme product direct zelf een sterk wachtwoord moeten instellen. Ook moeten de persoonlijke informatie en betalingsgegevens voortaan beter worden afgeschermd.



De Commissie wijst ook naar de elektronicabranche. Zo worden winkels die slimme apparatuur verkopen, voortaan verplicht om te zorgen dat die apparaten geschikt zijn voor de laatste veiligheidsupdates.

Als het wetsvoorstel ongeschonden door het Europees Parlement komt, gaat dit over twee maanden in. Fabrikanten krijgen van de Europese Commissie vervolgens nog dertig maanden de tijd om hun producten aan te passen aan de strengere regels. Vanaf medio 2024 moet dus elk slim apparaat dat op de Europese markt komt, daaraan voldoen.