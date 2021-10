In een brandbrief aan het nog te vormen kabinet zegt de Dutch Data Center Association (DDA) zich grote zorgen te maken over de toekomst van digitaal Nederland. De branchevereniging, waarbij veel IT- en databedrijven zijn aangesloten, pleit voor een 'Nationale Datacenter Strategie'. Daarbij zou de landelijke overheid regie moeten gaan voeren op de toewijzing van locaties voor nieuwe datacenters. Op dit moment mogen gemeentes bepalen of zij wel of geen bouwvergunning afgeven en volgens de DDA is het antwoord te vaak ‘nee’.



Blokkades en bezwaren

Voor de toenemend digitale samenleving zijn steeds meer datacenters nodig, maar de plekken waar die mogen komen, zijn beperkt. Burgers, gemeenten en provincies liggen hierover vaak met elkaar overhoop en ondertussen willen grote bedrijven als Microsoft en Google door. In het Noord-Hollandse Middenmeer bouwt Microsoft op dit moment op eigen risico een tweede groot datacenter, in afwachting van een definitieve vergunning. Hier heeft de gemeente toestemming gegeven, maar is die vooralsnog geblokkeerd door de provincie. Google week vanwege Noord-Hollandse bezwaren uit naar Duitsland en over de komst van een Facebook-datacenter in Zeewolde wordt nog gesteggeld. De bezwaren gaan vooral over de grote oppervlakte van de bedrijven en over hun grote behoefte aan elektriciteit en koelwater.

Digitale ambities

Volgens de datacenterlobby passen die bezwaren niet bij de digitale ambities die Nederland heeft. Daarover zegt de DDA: “De digitale privacy en rechten van burgers dienen beter geborgd te worden, er moet geïnvesteerd worden in cyberexpertise en er wordt ingezet op een betrouwbaar 5G-netwerk, ethisch verantwoorde AI-toepassingen en een veilig IoT-systeem.” Om die ambities waar te maken “zijn investeringen in de kennis, ontwikkeling en uitbreiding van de digitale infrastructuur fundamenteel”.

DDA-directeur Stijn Grove in zijn brandbrief: “Terwijl de voordelen als vanzelfsprekend gezien worden, worden de nadelen niet zelden gezien als iets om te vermijden of weg te werken, buiten de gemeente of zelfs over de landsgrenzen.” Volgens de brandbrief van zijn vereniging zou Nederland in dat geval niet alleen zijn koploperspositie in Europa verliezen, maar ondermijnt dit ook onze ‘digitale infrastructuur’. Bovendien loopt Nederland volgens Grove miljarden aan investeringen en banen mis.



Met de genoemde 'Nationale Datacenter Strategie' hoopt de branchevereniging op meer politieke daadkracht en minder lokaal gesputter. “Wij zijn ervan overtuigd dat als wij de handen ineenslaan en samen verantwoordelijkheid dragen, we toewerken naar een toekomst voor Nederland die, naast digitaal, ook duurzaam, veilig en leefbaar is voor iedereen”, zo besluit de brandbrief aan het nieuwe kabinet.