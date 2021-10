Ondanks de recordwinst voor Snap hadden aandeelhouders toch meer verwacht. De jaarcijfers van het bedrijf leidden direct na publicatie tot een koersval van 25 procent. De foto- en video-app die met zijn grappige filters vooral onder kinderen en jongeren populair is, moet het volledig hebben van advertenties. En die reclame-inkomsten staan flink onder druk sinds Apple dit jaar met zijn besturingssysteem iOS en iPadOS 14.5 App Tracking Transparency invoerde.



Veel apps ‘volgen’ gebruikers nadat zij die app op hun smartphone of tablet hebben afgesloten. Daarom zie je bijvoorbeeld op Facebook advertenties voor producten die je net daarvoor op een andere website zoals Amazon hebt bekeken.

Dit jaar maakte Apple een einde aan die ‘stiekeme’ praktijk: apps moeten iPhone- en iPad-eigenaren nu tijdens de installatie expliciet vragen of zij hen continue mogen volgen. Gebruikers kunnen daar dus ook ‘nee’ tegen zeggen en ook de tracking-rechten intrekken van apps die zij al eerder hebben geïnstalleerd (via Instellingen > Privacy > Tracking).

Grote impact

Bedrijven zoals Facebook die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten, schreeuwden moord en brand. En nu blijkt dus ook Snapchat behoorlijk last te hebben gehad van Apple’s beleid. “Ons bedrijf heeft moeten worstelen met de manier waarop advertenties tegenwoordig worden ingezet, geoptimaliseerd en gemeten op iOS. Dit heeft een grotere impact op ons bedrijf gehad dan we hadden verwacht”, zo verklaart financieel directeur Jeremi Gorman van Snap het koersverlies.

Ook algemeen directeur Evan Spiegel zegt tegen nieuwssite CNN Business: “Hoewel we wel enige mate van bedrijfsverstoring hadden verwacht, ‘schaalde’ de nieuwe door Apple geleverde meetoplossing niet zoals wij hadden verwacht. Hierdoor was het voor onze adverteerders moeilijker om hun advertentiecampagnes voor iOS te meten en te sturen.”

Android volgt

In navolging van Apple zegt ook Google dit jaar nog met nieuwe updates voor Android te komen die gebruikers meer en adverteerders minder controle moeten geven over het smartphone-gedrag. Op de Google Play-ontwikkelaarspagina staat inmiddels een waarschuwing voor app-bouwers dat Android-gebruikers vanaf eind 2021 hun rechten voor advertentie-tracking kunnen intrekken.