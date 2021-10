All-in-one printers kunnen afdrukken, kopiëren en scannen, maar alleen voor die eerste twee functies is daadwerkelijk inkt nodig. Daarom was de Amerikaan David Leacraft zeer verbaasd dat zijn Canon Pixma MG6320-printer – ook bij ons online te koop – weigerde documenten te scannen nadat zijn inkt op was. Dit bleek geen individuele storing te zijn, maar een instelling van deze en meer Canon-printers. Al sinds 2016 wordt hier bij Canon over geklaagd, zo meldt de Amerikaanse website Bleepingcomputer.com.



De site dook hierin en vond op de supportpagina van Canon meerdere klachten over hetzelfde probleem bij meerdere printers uit de Pixma-serie. De helpdeskmedewerkers wijzen erop dat er inderdaad inkt nodig is om het apparaat te kunnen gebruiken.





Oneerlijke verrijking

David Leacraft laat het hier niet bij zitten en heeft deze week een groepsvordering tegen Canon ingesteld, waarbij andere klagers zich kunnen aansluiten. Zijn advocaat schrijft: “De klager zou dit apparaat niet hebben gekocht of er niet zoveel voor hebben betaald als hij had geweten dat er inkt in zou moeten zitten om bestanden te kunnen scannen.”

Volgens de aanklagers heeft Canon klanten misleid door producten te verkopen met bewust ingebouwde functionele obstakels, die de klanten ertoe verplicht om dure inkt aan te schaffen terwijl dat technisch niet nodig is. Oneerlijke verrijking, noemt de advocaat het. Bij gewone printers weet de klant waar hij aan toe is, maar bij de zogenaamde 3-in-1 printers moet de klant kunnen vertrouwen op alle drie de functies. Dit verwijt, zo staat er in de aanklacht, treft niet alleen de Pixma-serie, maar alle all-in-one printers van Canon.



Behalve over deze kwestie ontdekte Bleepingcomputer ook veel klachten op de Canon-supportpagina over het feit dat alle kleuren-cartridges gevuld moeten zijn, ook al druk je alleen af in zwart-wit.

Onbruikbare cartridges

Deze klacht tegen Canon en zijn inktbeleid staat niet op zichzelf. Verschillende Europese consumentenorganisaties hebben een klacht lopen bij HP, zo schijft Techpulse, omdat na een software-update van de printers generieke inkt-cartridges geblokkeerd zouden worden. Klanten zouden daardoor gedwongen worden om de duurdere inkt van HP zelf te kopen. De organisaties willen dat eigenaars van HP-printers een compensatie van € 150,- per apparaat krijgen.