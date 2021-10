1. Maak bijtijds een account aan

Zijn er specifieke online winkels waar je op Black Friday Nederland op koopjes wilt gaan jagen? Houd er dan rekening mee dat snelheid geboden is. De beste aanbiedingen kunnen namelijk binnen een mum van tijd uitverkocht zijn. Voorkom dat je die misloopt en maak alvast accounts aan voor de webshops die je hebt uitgekozen. Zo kun je op Black Friday snel je winkelmandje vullen en afrekenen, zonder dat je tijd kwijt bent aan het invullen van al je gegevens.

2. Schrijf je in voor nieuwsbrieven

Om op tijd op de hoogte te zijn van de aanbiedingen is het aan te raden om je in te schrijven voor nieuwsbrieven van de webshops die je interessant lijken. In de periode voorafgaand aan Black Friday wordt hierin vaak al een tipje van de sluier opgelicht wat betreft de aanbiedingen. Als je je inschrijft voor nieuwsbrieven van verschillende webshops of winkels, kun je dus al bijtijds beginnen met vergelijken. Een nadeel hiervan is natuurlijk wel dat je inbox volstroomt met nieuwsbrieven. Gelukkig kun je je tegenwoordig voor de meeste daarvan heel makkelijk weer uitschrijven via de uitschrijfoptie onderaan de nieuwsbrief. Nog een kleine tip: heb je een interessant product gevonden? Check dan vooral ook bijtijds even de reviews, want die kunnen heel behulpzaam zijn.

3. Weet wat het kost

Tijdens Black Friday Nederland kun je helaas ook tegen koopjes aanlopen die achteraf gezien helemaal niet zo voordelig zijn. Bij aanbiedingen kan het nog wel eens voorkomen dat net voordat een product de aanbieding ingaat de prijs verhoogd wordt. In de ‘aanbieding’ wordt die prijsverhoging weer ongedaan gemaakt, maar in de praktijk koop je dan dus een product zonder korting. Deze methode is helaas legaal en vast een uitkomst voor sommige ondernemers, maar voor klanten is dit uiteraard geen prettige ervaring. Wil je voorkomen dat je in deze verkooptruc trapt? Houd dan al ruim voor Black Friday de prijzen in de gaten, zodat je een plotselinge prijsverhoging of een niet zo voordelige aanbieding er zo uitpikt.

4. Ga voor elektronica!

Niet ieder product blijkt dus even voordelig tijdens Black Friday. Er is echter wel een productgroep die tijdens Black Friday relatief veel in prijs daalt ten opzichte van de rest van het jaar: elektronica. Ben je op zoek naar een nieuwe laptop voor je thuiskantoor, of nodig toe aan de nieuwste iMac? Dan is Black Friday echt de moeite waard! Overigens geldt ook hier wel weer dat het goed is om ruim voor de kortingsacties de prijzen al in de gaten te houden, zodat je beter kunt berekenen of een aanbieding echt de moeite waard is of niet. Dit geldt ook voor andere elektronica, zoals huishoudelijke apparatuur en keukenapparatuur. En wat je beter niet aan kunt schaffen tijdens Black Friday? Dat is kleding. Je kunt daarop misschien wel korting krijgen, maar over het algemeen is kleding het goedkoopst in de januari, augustus en september. In die periode wisselen de collecties namelijk en willen de retailers graag van de oude collectie af.

5. Zorg voor een lijstje

Black Friday is helaas ook een ideale dag voor impulsaankopen. In de angst om een mooie korting te laten liggen kun je zomaar meer producten aankopen dan je eigenlijk van plan was. Dat is niet erg wanneer je er budget voor hebt en de producten daadwerkelijk goed kan gebruiken. Maar het is jammer wanneer je naderhand bedenkt dat je eigenlijk helemaal geen nieuwe printer nodig had, maar er nu wel opeens twee bezit. Om impulsaankopen te voorkomen, is het aan te raden om voorafgaand aan Black Friday alvast een lijstje te maken van de items waar je naar op zoek gaat. Je kunt daarbij ook je eisen wat betreft het product bij vermelden, zodat je die makkelijk en snel kunt vergelijken met de productspecificaties. Door goed voor ogen te houden wat je wensen zijn en wat je nodig hebt, voorkom je dat Black Friday ondanks alle kortingen toch een dure ervaring voor je wordt.