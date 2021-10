In Amsterdam werd vandaag CES Unveiled gehouden, een opwarmer voor de grote Consumer Electronics Show begin januari in Las Vegas. Duurzaamheid is het thema waaronder veel Nederlandse startups zich presenteerden.

De CES, de grootste beurs voor consumentenelektronica, was vorig jaar vanwege corona nog geheel online. Van 5 tot en met 8 januari zal de beurs in het Amerikaanse Las Vegas een hybride evenement zijn, dus online én met bezoekers. Een groot thema tijdens de CES-beurs zal 5G zijn en de talloze toepassingen die daar inmiddels uit voortkomen voor het Internet of Things. Een ander belangrijk onderwerp is AI en dan met name op de gebieden van geautomatiseerde taalverwerking, robotica en machine learning.

Technologie voor een betere toekomst

CES Unveiled was bedoeld als een sneak preview voor de komende beurs. Maar waar de CES in Las Vegas bekendstaat als een gadget-evenement, waar alle grote elektronica-, computer- en smartphonefabrikanten hun laatste snufjes tonen, sloeg het evenement in Amsterdam een andere toon aan. De aandacht ging hier vooral uit naar duurzaamheid en de impact die technologie op de samenleving heeft. Het motto van de dag was dan ook “Technology for a Responsible Future”: manieren waarop technologische innovaties de wereld beter kunnen maken. In de presentaties en bij de deelnemersstands ging het over duurzame energie, elektrisch vervoer, privacy, voedseltechnologie en gezondheid.



Zo sprak tech-ambassadeur Constantijn van Oranje met de mensen achter de Nederlandse startups Envision en Nostics. Het eerste bedrijf ontwikkelt virtual reality voor slechtzienden, waarbij de telefoon beelden vertaalt naar gesproken tekst. Nostics is een bedrijf dat een innovatieve, snelle en betrouwbare methode ontwikkelt om te testen op covid en andere virusbesmettingen. Andere sprekers waren CEO Eva Gouwens van Fairphone, een Nederlands bedrijf dat duurzame smartphones produceert, en Robert Metzke, hoofd Sustainability bij Philips.

Nederlandse afvaardiging

Nederland vertrekt in januari met een grote delegatie van 70 tech-startups en scale-ups naar Las Vegas, innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar investeerders en grotere afzetmarkten. Ze worden daarbij ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Veel van deze jonge, ambitieuze bedrijven ontstaan uit onderzoeksteams van bijvoorbeeld de TU Delft en de High Tech Campus in Eindhoven en moeten nu de weg naar ‘de markt’ vinden.



Daarbij helpen ook de CES Innovation Awards die vandaag werden bekendgemaakt. Van de 34 Nederlandse inzendingen wonnen er veertien een prijs. Daaronder Roseman Labs, dat met zijn product Virtual Data Lake organisaties in staat stelt om datasamenwerking op te zetten zonder dat de partijen die data met elkaar delen. Een andere winnaar was Nowi Energy, dat een chip heeft ontwikkeld waarmee sensoren energie kunnen halen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld uit licht, warmte of wifi-signalen.