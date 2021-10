In dit artikel gaan we in op het verschil tussen SEO en SEA.

Om te beginnen: SEO

SEO is een afkorting voor Search Engine Optimization. Het is het proces van het optimaliseren van een website zodat zoekmachines zoals Google deze verkiezen boven andere websites over hetzelfde/gelijkaardige onderwerp in de organische resultaten op de Search Engine Results Page.



Je hebt organische resultaten. Dit zijn "natuurlijke" resultaten, en Google vindt dat dit de meest relevante website-resultaten zijn in verband met de zoekopdracht. Dus, waarom staan deze resultaten op de eerste pagina, in plaats van de 201.000 andere die door Google zijn ontdekt? De reden hiervoor is eenvoudig: Google vindt dat deze resultaten het meest relevant zijn, de beste reputatie hebben en de grootste waarde bieden aan de gebruiker.



Google's vermogen om voor elke zoekopdracht de meest relevante resultaten te vinden, heeft Google naar de top van de zoekmachine-ranglijsten gestuwd. Veel van Google’s succes kan worden toegeschreven aan zijn vermogen om niet alleen de beste resultaten te vinden, maar ook de slechte te elimineren. Zou je tevreden zijn als je Googlede op "Schilder Amsterdam" en resultaten kreeg voor schilders in Rotterdam? Misschien ben je op zoek naar een schilder, maar ben je niet in Amsterdam, dus dit resultaat is niet echt nuttig. Google is zich hiervan bewust en werkt er hard aan om dit te voorkomen. Het uiteindelijke doel van Google is om waarde te bieden aan haar gebruikers.



SEO voor je website is eerst duidelijk identificeren van je doelgroep en wat ze waarschijnlijk zoeken op Google en dan het zo relevant mogelijk maken van je website voor deze mensen, terwijl je ook probeert om je online reputatie op te bouwen door middel van de juiste backlinking-strategieën. Door de uitgestrektheid van het internet is dit een tijdrovend proces dat aandacht en geduld vergt, en soms duurt het maanden voordat de inspanningen om je reputatie op te bouwen vruchten afwerpen. Maar de inspanning is het zeker waard: hoe relevanter en betrouwbaarder je website is, hoe hoger hij zal scoren in de organische resultaten van Google. En hoe hoger je in Google staat, hoe meer verkeer je zult krijgen van zoekmachines.

En nu SEA

SEA is een afkorting voor Search Engine Advertising, algemeen bekend als PPC of Pay-Per-Click. Het is de techniek van het rechtstreeks adverteren op Google en andere vergelijkbare zoekmachines. De resultaten van de advertenties verschijnen bovenaan en rechts van de organische resultaten op de resultatenpagina van de zoekmachine.

Het belangrijkste verschil tussen Ad-resultaten en organische resultaten is dat je Google betaalt om je advertentie weer te geven. SEA wordt vaak aangeduid als PPC, omdat het werkt op een Pay-Per-Click model - je stelt een account en advertentiebudget in binnen Adwords, Google's advertentieplatform, en elke keer dat een gebruiker klikt op je advertentie, wordt je een vergoeding in rekening gebracht door Google. Hoe meer je bereid bent te betalen voor een klik, hoe hoger je advertentie zal verschijnen op de resultatenpagina van de zoekmachine.

Wat houdt SEA in bij marketing?

Wij vragen je begrip voor het feit dat er nog meer acroniemen bestaan! De term "search engine advertising", die een subset is van SEM, wordt aangeduid als SEA.

SEM staat voor Search Engine Management, wat een overkoepelend woord is voor de wereld van marketing die zowel SEO als PPC omvat en verwijst naar hoe merken en bedrijven zoekmachines gebruiken om hun bedrijven te ontwikkelen en meer bezoekers naar hun websites te leiden. SEO en SEA marketing zijn beide opgenomen in SEM (zie wat we bedoelen met de acroniemen?).

En, zoals eerder gezegd, deze definitie van SEA digitale marketing is uitsluitend van toepassing op pay-per-click advertenties. Je betaalt het bedrag elke keer dat een zoeker op je advertentie klikt (meestal ergens van een paar cent tot een paar euro).

Hoeveel je bereid bent te betalen voor een klik, het zogenaamde biedingsbedrag, wordt handmatig ingesteld in je Adwords-account. Afhankelijk van je branche en concurrenten kan het erg duur worden om je advertenties zichtbaar te houden. Maar dit komt met het grote voordeel dat je website direct zichtbaar is op Google. Dé manier om dit te bewerkstelligen is een samenwerking met een SEO-expert aangaan.