Terwijl de wereld steeds meer overstapt op USB-C, blijven de iPhones daarin achter. Tot nu, want roboticastudent Ken Pillonel is erin geslaagd om Apple’s Lightning-poort te vervangen door een USB-C-aansluiting voor opladen en data.

USB-C is hard op weg om de standaardaansluiting te worden voor computers en smartphones. Vorige week schreven wij nog hoe de Europese Commissie wil dat binnen een paar jaar elk apparaat geschikt voor die aansluiting geschikt moet zijn. Het moet een einde maken aan de stroom van verouderde oplaad- en datakabels. USB-C zit inmiddels op zowat alle desk- en laptops en ook op de meeste moderne, betere Android-smartphones.

Ook de iPhone 13 niet

Apple is het enige grote merk dat voor zijn smartphones nog steeds vasthoudt aan een eigen oplaad- en data-aansluiting: Lightning. Apple-computers en zelfs de nieuwe iPad mini zijn inmiddels wel met USB-C uitgerust, maar niet de iPhones, ondanks al jaren voortdurende geruchten bij elke nieuwe modelintroductie. Zo ook niet de nieuwe iPhone 13 die recent het licht zag. Apple lijkt dit ook echt niet van plan te zijn en stapt waarschijnlijk eerder volledig over op draadloos laden en gegevens overzetten.

Dit tot grote teleurstelling van de Zwitser Ken Pillonel. Website AppleInsider meldt hoe deze Pillonel erin is geslaagd om een iPhone X te voorzien van een werkende USB-C-aansluiting voor zowel laden als dataoverdracht. In zijn video "World's First USB-C iPhone" op YouTube geeft Pillonel een teaser over dit avontuurlijke project. Aan de uitgebreide video met het eindresultaat werkt hij op dit moment, die komt binnenkort beschikbaar.

In deze eerdere leuke video beschrijft de Zwitser hoe hij via reverse engineering de Lightning-aansluiting uit elkaar haalde en daarin de C94-verbinding blootlegde. Hij bouwde een printplaatje waarop hij die C94 wist te vervangen door een female USB-C-aansluiting. Vervolgens moest hij nog een manier zien te vinden om die externe verbinding te verkleinen, zodat hij ook daadwerkelijk in de telefoon zou passen. Een flexibel printplaatje bleek uiteindelijk de oplossing.

Zelf doen?

Ken Pillonels iPhone X-project is een waar avontuur met zaag en soldeerbout. Dus voor wie er nu over denkt om dit thuis zelf ook te gaan fabrieken, geeft AppleInsider een waarschuwing mee: Pillonel heeft een elektrotechnische achtergrond, studeert robotica en doet nu een masteropleiding bij het Zwitserse Federal Institute of Technology EPFL. Met andere woorden: je moet van goeden huize komen om zijn stappen na te doen. Bovendien heeft het Pillonel heel wat - onofficiële - Lightning-kabeltjes gekost om uiteindelijk tot zijn resultaat te komen. Tot slot, en dat kan ook maar gezegd zijn, verlies je je garantie op je iPhone zodra je die openmaakt.