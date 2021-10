Google zet zijn groenste beentje voor. Tijdens het zogenoemde afgelopen ‘Sustainable with Google’-evenement (online uiteraard) kondigde het bedrijf een aantal nieuwe opties aan die gebruikers willen wijzen op energiebewuste keuzes. Ze brengt Google Maps binnenkort (d.w.z. in de VS, in Europa pas vanaf 2022) de zuinigste autoroute in beeld, als de snelste route niet ook al de zuinigste is. Klik je op deze meest milieubesparende route met het groene blaadje, dan verschijnt er gedetailleerde informatie over de hoeveelheid brandstof die je uitspaart.







Volgens Google kan het opvolgen van die routes meer dan een miljoen ton aan CO 2 -uitstoot per jaar besparen - het equivalent van 200.000 auto’s minder op de weg, los van de besparing in de portemonnee door minder brandstofverbruik.

Vlucht- en stoelspecifiek

Bij vliegen is nog veel meer milieuwinst te behalen, zegt Google. Daarom brengen Maps en de vlieg-app Google Vluchten voortaan niet alleen de vluchttijden en ticketkosten in beeld, maar ook de uitstoot van broeikasgassen. Bij de vlucht met de minste emissie ten opzichte van een berekend gemiddelde wordt die groen getoond. Voor die zuinige vlucht moet je overigens wel de tijd nemen, want net als bij autonavigatie blijkt de snelste route niet altijd de zuinigste. In het onderstaand voorbeeld van Amsterdam naar Tokyo betekent het een extra overstap en vijf uur extra reistijd. Iets wat boekers van budgetticket overigens wel gewend zijn.







De uitstootinformatie van vluchten vergaart Google met behulp van het Europese Klimaatbureau en is niet alleen afhankelijk van de specifieke vlucht, maar zelfs van de stoel. Zo zijn nieuwere vliegtuigen vaak minder vervuilend dan oudere en stijgen de emissies voor premium economy en first class-stoelen, omdat die meer ruimte innemen en daardoor een groter aandeel in de totale uitstoot hebben.



Snelle blik

Google denkt tot slot ook aan het meer energiezuinige vervoermiddel de fiets. Omdat fietsers die met Maps navigeren, de telefoon vaak in hun zak hebben zitten, is Lite Navigation bedacht. Deze optie toont de route niet gedetailleerd van bocht naar bocht, maar geeft bij een snelle blik op het scherm (ook daarvoor kan je trouwens een boete krijgen, we melden het maar even…) slechts een schematisch overzicht van je route en de verwachte aankomsttijd. Voor driehonderd grote steden zoals New York en Berlijn gaat Maps in samenwerking met lokale partners de hoeveelheid beschikbare plekken in grote fietsgarages doorgeven.