De zes uur durende storing in de servers van Facebook Inc. maandag vanaf 17.45 uur zorgde ervoor dat de grootste sociale media ter wereld urenlang onbereikbaar waren. Dat had logische én opmerkelijke reacties tot gevolg. Zo meldde KPN vanaf dat moment een enorme piek in het bel- en sms-verkeer. WhatsApp is nou eenmaal de grootste berichten-app van Nederland met 12,5 miljoen gebruikers.

Berichtenapp Signal zegt er sinds de storing miljoenen nieuwe gebruikers bij te hebben gekregen en concurrent Telegram schoot volgens bronnen van de 55ste naar de eerste plaats in de Amerikaanse iPhone-downloadlijsten. Het Facebook-aandeel sloot de dag af met een verlies van vijf procent, met volgens zakenwebsite Forbes een koersverlies van 100 miljard dollar, gebaseerd op Facebook’s recentste omzetcijfers. Inmiddels krabbelt het aandeel weer omhoog.

Excuses Zuckerberg

De storing werkt veroorzaakt door een gewijzigde configuratie van de servers van Facebook en zijn dochterbedrijven. Iets dat te maken heeft met het Border Gateway Protocol. Het bedrijf verklaart dat “this disruption to network traffic had a cascading effect on the way our data centers communicate, bringing our services to a halt.” Niet alleen de services waren buiten dienst, ook konden Facebook-medewerkers niet bij de servers komen omdat hun toegangspasjes het niet meer deden. Ook het intranet lag eruit en werknemers moesten zich behelpen met externe mail- en berichtenapps.





Mark Zuckerberg, de baas van Facebook en de andere de getroffen apps, heeft inmiddels – via Facebook – zijn excuses aangeboden voor de urenlange storing. Hij zegt in zijn bericht dat hij weet “hoe afhankelijk iedereen is van onze diensten om contact te houden met de mensen waar je om geeft”. In de reacties onder zijn bericht zijn geërgerde reacties van zakelijke klanten vanwege verloren inkomsten, maar vooral ook geamuseerde. Van “Kan iedereen gebeuren, bro, volgende keer wat extra data bij kopen” en “Dankjewel voor dit ‘probleem’, prima geslapen en jij ook goedemorgen” tot “Waarschijnlijk een babyboom over negen maanden”. Maar iemand voelt zich ook “oprecht verdrietig voor al die mensen die nu geen digitaal verjaardagskaartje hebben gekregen”.