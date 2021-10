Morgen verschijnt Office 2021, het nieuwe standalone kantoorpakket van Microsoft. Dat meldde het bedrijf een paar dagen geleden. Het lijkt alsof Microsoft het zelf een beetje vergeten was in alle ophef over Windows 11, dat ook vanaf morgen wordt uitgerold.

Opeen was er afgelopen vrijdag een blog van Microsoft (de opvolger van het aloude persbericht), waarin voor 5 oktober naast Windows 11 ook de nieuwe versies van Office en Microsoft 365 werden aangekondigd. Office 2021 voor Windows en Mac is de opvolger van het standalone pakket Office 2019, dat de meest gebruikte Microsoft-programma’s bevat, zoals Word, Outlook, Excel en PowerPoint.



De techreus probeert gebruikers zoveel mogelijk richting zijn Family-abonnement Microsoft 365 te loodsen. Voor dat abonnementsgeld krijgt de gebruiker dan onder andere meerdere accounts en cloudopslag op OneDrive. Maar er zijn ook nog altijd veel gebruikers die liever een lokaal geïnstalleerd pakket op hun computer zetten en daarvoor is Office 2021 bedoeld.



Overeenkomsten

Er zijn wel veel overeenkomsten: net als 365 krijgt Office 2021 een uiterlijk dat meer aansluit bij het nieuwe besturingsprogramma Windows 11, inclusief donkere modus en bevat het ook ‘samenwerk’-programma Microsoft Teams. Ook wordt het mogelijk om samen met anderen in één Word-bestand te werken (daar is dan wel weer een abonnement op OneDrive voor nodig).







Verder krijgt Office 2021 een paar opties die tot nu toe alleen in Microsoft 365 zaten, zoals uitgebreidere Excel-formules, opnames maken in PowerPoint en afbeeldingen en pictogrammen van Microsoft gebruiken. Hier vind je alle nieuwe functies. Er is een particuliere versie voor 150 euro en een zakelijke versie voor 250 euro. Ter vergelijking: Microsoft 365 kost 99 euro per jaar (voor zes gebruikers) of 69 euro (voor één gebruiker).



Voor wie nog helemaal niet zo nodig hoeft te upgraden: Office 2019 blijft beschikbaar tot 10 oktober 2023.