Amazon heeft deze week de rijdende assistent Astro gelanceerd, een huisrobotje dat je volgt, muziek en films afspeelt, indringers herkent en op het huis past. Volgens Amazon hebben we er over tien jaar allemaal een, maar op Astro valt nog wel wat aan te merken.

Astro is Amazon’s eerste mobiele huis-assistent. Hij heeft twee grote wielen voor vóór- en achteruit, een kleiner achterwiel om te draaien en kan een meter per seconde afleggen. Astro heeft een beeldscherm als ‘gezicht’ en een uitschuifbare nek met camera, waarmee hij net op het keukenaanrecht kan kijken. De robot is uitgerust met Amazon’s assistent Alexa en reageert dus op commando’s en vragen. Hij kan slimme apparatuur bedienen en muziek of video’s afspelen. De introductieprijs bij inschrijving is 1000 dollar, later zal hij rond de 1500 dollar gaan kosten.

‘Piece of mind’

Astro lijkt een beetje op een stofzuiger en heeft op zijn scherm een paar ogen die doen denken aan Wall-E, het schattige robotje uit de gelijknamige film. Maar waar Wall-E als taak had de aarde schoon te vegen, komt Astro duidelijk uit de Amazon-stal. Beveiliging is dan ook zijn belangrijkste opdracht, iets dat Amazon in al zijn communicatie ‘piece of mind’ noemt. Je kunt hem integreren met de Ring-deurbel, hij patrouilleert door het huis en gaat op onderzoek uit als hij een verdacht geluid hoort.



Astro’s baasjes en bezoekers moeten zich de eerste keer met gezicht en stem bij hem aanmelden, zodat de robot ze voortaan herkent. Wanneer iemand het huis binnenkomt, probeert Astro die persoon dertig seconden lang te identificeren. Wanneer dat niet lukt, blijft de robot die persoon volgen en kan tegelijkertijd video-opnamen maken. ‘Stranger investigation’ heet deze instelling. De eigenaar kan die opnamen op afstand via de app op zijn of haar smartphone bekijken. Geïntegreerd met het Alexa Guard-programma kan de robot bovendien koolmonoxide detecteren en het geluid van een rookmelder of brekend glas oppikken. Astro zoekt het uit en rapporteert.





YouTube-video van Amazon

Ouder-oppas

Amazon mikt met zijn Astro ook op klanten met hulpbehoevende verwanten. Zo kan de robot geprogrammeerd meldingen aan die personen doorgeven (“Denk aan je medicijnen”). Met het zogenoemde ‘Drop In’-programma van Amazon kun je zelfs via Astro’s camera bij die ander een oogje in het zeil houden (er is een speciale webpagina ingericht voor de privacy). Bovendien start Amazon binnenkort met een nieuwe dienst genaamd Alexa Together, dat er volgens het bedrijf voor kan zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze dienst draait volledig om verbonden apparaten, zoals robot Astro.

Lomp en gebrekkig

Saillant is dat meerdere medewerkers aan Astro anoniem kritiek uitten op het project. Motherboard publiceerde correspondentie waarin medewerkers de robot "verschrikkelijk" en "lachwekkend" noemen. Ze klagen over de slecht werkende gezichtsherkenning van de robot (“Toch wel essentieel voor een apparaat dat het daarvan moet hebben”) en over zijn gebrekkige mobiliteit (“Hij zal zichzelf als het maar even kan van de trap af donderen”). Ook zou de cameramast erg breekbaar zijn. Tot slot noemt een medewerker de robot een “privacy nightmare”. Amazon heeft hierop gereageerd met de verklaring dat Astro aan alle technische vereisten voldoet. Hij is voorlopig alleen in de VS te koop.