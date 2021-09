Samsung heeft van 2013 tot 2018 onder het mom van ‘prijsadviezen’ afspraken gemaakt met zeven grote online winkels om de prijs van televisies kunstmatig hoog te houden. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geconcludeerd na een onderzoek dat al sinds 2019 loopt. De ACM inspecteerde onder andere e-mails en WhatsApp-berichten tussen Samsung en de winkels.



Vanwege deze verboden ‘kartelafspraken’ krijgt het bedrijf nu een boete opgelegd van 39.875.500 euro. Volgens de ACM verstoorden de gedragingen van Samsung de concurrentie, wat leidde tot hogere prijzen voor consumenten. De ACM heeft niet bekendgemaakt om welke winkels en welke tv-modellen het gaat.

Spin in het web

Martijn Snoep van de ACM: “Onder het mom van ‘prijsadviezen’ zorgde Samsung ervoor dat de detailhandelaren hun prijzen verhoogden naar de gewenste marktprijs.” De detailhandelaren gingen hierin mee, omdat Samsung, “als spin in het web”, ook andere detailhandelaren aansprak als die te lage prijzen voerden. Samsung hield via zogenoemde webcrawlers geautomatiseerd de online verkoopprijzen van detailhandelaren in de gaten. Als Samsung prijzen zag die lager waren dan de gewenste marktprijs, nam de fabrikant contact op en spoorde de detailhandelaar aan zijn prijs te verhogen.



De ACM kwam hierachter door bij ‘bedrijfsbezoeken’ de e-mail en WhatsApp-berichten van medewerkers te inspecteren. Zo vraagt Samsung in een bericht een detailhandelaar om zijn online verkoopprijs voor een televisiemodel te verhogen naar 329 euro. Samsung laat de webwinkel ook weten dat “alle andere partnerpartijen zijn geadviseerd”. De winkel reageert vervolgens: “Done, over 15 min zichtbaar”. Een ander voorbeeld: Samsung neemt contact op met een winkel over een tv-model en schrijft: “[…] schakelt vandaag naar 429 euro. Kan jij dit ook volgen?” Met even later de toevoeging: “Ook meer marge 😉”.





Even schakelen

Andersom konden webwinkels ook bij Samsung terecht als zij zagen dat concurrenten de televisies goedkoper aanboden. Een detailhandelaar stuurde Samsung hierover een schermafbeelding, waarop een Samsung-medewerker schreef: “Pff. Ga er weer achteraan”. De detailhandelaar: “Graag. Dit is echt zonde.” Een andere winkel verhoogde de prijs van een televisiemodel naar het door Samsung gewenste niveau en laat de fabrikant weten: “Ik zie nog wel een aantal partijen die niet geschakeld zijn op [model]!” De reactie van Samsung: “Hebben wij ook gezien, wordt aan gewerkt!”

Alleen Samsung beboet

De ACM heeft alleen aan Samsung- de ‘spin in het web’ - een boete opgelegd, niet aan de elektronicawinkels. De hoogte van de boete baseert de ACM op het marktaandeel van Samsung in de genoemde jaren. Samsung laat in een schriftelijke reactie aan RTL Z weten de boete te zullen aanvechten. “We zijn teleurgesteld over het besluit van de Autoriteit Consument & Markt, omdat wij vinden dat Samsung Electronics Benelux de mededingingsregels in de Nederlandse televisiemarkt niet heeft geschonden, zoals de ACM beweert.” Volgens het bedrijf zijn winkels altijd vrij geweest om ‘hun eigen strategie te volgen’ en hun eigen prijzen te bepalen.