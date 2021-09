Een universele standaard voor opladers staat al bijna tien jaar op het verlanglijstje van de Europese Commissie, maar tot nu toe werd de invoering daarvan aan de markt overgelaten. De meeste Aziatische en westerse merken smartphones, tablets, hoofdtelefoons, speakers en camera’s werken inmiddels al met USB-C, maar er is één bedrijf dat achterblijft: Apple, met zijn eigen Lightning-oplaadtechniek.



De Europese Commissie grijpt nu in en gaat het gebruik van USB-C verplicht stellen. De Commissie heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend bij het Europees Parlement en twee jaar nadat voorstel wordt goedgekeurd, zou USB-C de universele standaard moeten zijn. De verwachting is dat die goedkeuring er snel komt, want in 2020 sprak het Europese Parlement zich al uit voor standaard opladers. Het idee is dan dat nieuwe appratuur zonder oplader word geleverd en consumenten hun oude laadkabels kunnen meenemen. “Europeanen hebben genoeg van al die lades die uitpuilen met verouderde opladers”, zegt Commissie-vicepresident Margrethe Vestager. “We hebben de industrie genoeg tijd gegeven om zelf met een oplossing te komen, nu wordt het tijd voor een wet die een universele lader afdwingt.”





Het wetsvoorstel van de Europese Commissie gaat overigens alleen over de ‘apparaat-kant’ van het oplaadsnoer, maar de Commissie zegt te streven naar ‘interoperabiliteit’ aan beide einden van de kabel. Ook wil de Commissie dat snelladers op den duur voor alle apparaten geschikt zullen zijn.

Apple is de uitzondering

De meeste fabrikanten bouwen al standaard USB-C-poorten in hun apparatuur, naast andere USB-poorten, hdmi- en andere ingangen. Ook Apple kent USB-C voor zijn Macbooks en zijn nieuwste generatie iPads. Alleen voor de iPhone houdt Apple stevig vast aan zijn eigen Lightning-poort. Het bedrijf maakt bezwaar tegen de voorgenomen USB-C-standaard met als reden dat die zijn eigen innovatie in de weg zou staan en alleen maar voor ongemak zorgt voor klanten en toeleveranciers van iPhone-accessoires. De verwachting is dat Apple de USB-C-stap zal overslaan en volledig overgaat op draadloos opladen.