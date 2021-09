De Amerikaanse krant The Wall Street Journal kreeg inzage in interne Apple-documenten over dit zogenaamde project 'Seabreeze'. Daarin werkt Apple samen met de UCLA-universiteit en biotechnologiebedrijf Biogen, dat gespecialiseerd is in neurologische aandoeningen. Het doel is om met data en handelingen van smartphonegebruikers vast te stellen of zij depressieve klachten hebben of lijden aan cognitieve stoornissen.



Apple heeft niet officieel gereageerd op de berichten, maar bronnen van de krant binnen het bedrijf bevestigen de studies. Deze bronnen melden ook dat Apple zich bewust is van de privacy-gevoeligheid van dit soort data. Die zouden dan ook op de telefoon blijven en nooit zomaar verstuurd worden. Bovendien, zeggen zij, staat Apple op het standpunt dat alleen een arts een echte medische diagnose kan stellen en de telefoon alleen een hulpmiddel is.

Gezondheidsapp

Biogen start met een onderzoek waarin de de komende twee jaar 20.000 proefpersonen worden onderzocht, waarvan de helft een verhoogd risico op neurologische aandoeningen heeft. UCLA gaat komend jaar de data van 3000 (vrijwillige) iPhone-gebruikers volgen, waarbij zij de gegevens van de telefooncamera en microfoon en het toetsenbord vastleggen. Deze data worden gecombineerd met functies die nu al in de gezondheidsapp op de iPhone aanwezig zijn, zoals het bijhouden van slaappatronen, het tempo en de frequentie van wandelingen en hart- en ademhalingsfrequenties. Al deze gegevens moeten algoritmes gaan voeden die in staat moeten zijn om diagnoses te stellen. Uiteindelijk moet de samenwerking van Apple en Biogen een verbeterde gezondheidsapp opleveren die de gebruiker kan wijzen op mogelijke risico’s.

Mindfulness

Apple is de laatste jaren sowieso al behoorlijk actief op het gebied van gezondheid, vooral bij de Apple Watch die tal van activiteiten en lichaamsfuncties kan meten. Op de Apple Watch zit tegenwoordig ook een nieuwe Mindfulness-app, die volgens Apple gericht is op “het bevorderen van de geestelijke gezondheid” en het benadrukken van “positieve denkpatronen”. Ook iOS 15, het nieuwe besturingssysteem voor iPhone, bevat dergelijke nieuwe functies voor gezondheid en wellness.