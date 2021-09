De nieuwe supercomputer Snellius komt in Amsterdam te staan, maar zal toegankelijk zijn voor alle Nederlandse wetenschappers. De computer, vernoemd naar de 17e-eeuwse Nederlandse wis- en natuurkundige, wordt de komende jaren in fases opgebouwd. Het systeem krijgt uiteindelijk een peak performance van 14 petaflop/s (oftewel 14 biljard berekeningen per seconde) en is daarmee het krachtigste computersysteem van Nederland. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie GPU’s (graphics processing units) zou de computer bovendien zeer goed bruikbaar zijn voor machine learning.



Enorme winst

Volgens hoogleraar Henk Dijkstra geeft Snellius een boost aan grote, complexe onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. “Wat we met deze computer in een maand kunnen berekenen, daar zouden we met een laptop tien jaar over doen”, zegt hij.

“Deze nationale supercomputer biedt de mogelijkheid om complexe berekeningen te maken die ons meer inzicht geven in de aanpak van grote vraagstukken”, zei demissionair OCW-minister Van Engelshoven bij de opening. “Deze essentiële wetenschappelijke infrastructuur is een enorme winst voor de wetenschap en Nederland als kennisland.”

Bekijk hieronder een kort filmpje over Snellius.



Prestaties en koeling

De supercomputer wordt beheerd door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Na aanbesteding koos de organisatie eind 2020 voor Lenovo om de computer te bouwen. Hij wordt gebouwd op basis van Lenovo ThinkSystem-servers met de nieuwste AMD EPYC™ 7H12-processoren (en een toekomstige generatie) en de nieuwste generatie NVIDIA GPU’s (A100).

Voor SURF was, behalve de snelheid, ook een belangrijke vereiste dat de supercomputer zo energiezuinig mogelijk moet zijn. De gebruikte waterkoelingstechnologie koelt het systeem af met zo’n 90 procent, waardoor veel minder luchtkoeling met ventilatoren nodig is. Dit verlaagt het energieverbruik en verhoogt tegelijkertijd de prestaties.



Snellius wordt voor 18 miljoen euro gefinancierd betaald door het ministerie van OCW en voor 2 miljoen euro uit eigen middelen van SURF.